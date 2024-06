Com alta procura, voos da Azul para São João de Caruaru têm quase 90% de ocupação

Alto contraste

voos da Azul para São João de Caruaru: quase 90% de ocupação (Luis Alberto Neves)

Com a chegada do feriado de São João, celebrado no dia 24 de junho, a Azul, líder em voos e destinos no Brasil, se prepara para mais um fim de semana agitado na rota entre Recife e Caruaru, em Pernambuco. Os voos que partem para uma das maiores festas do Brasil já estão com ocupação de quase 90%, entre quinta-feira (20) e domingo (23). Desde 10 de junho, a Companhia aumentou em mais de sete vezes quantidade de assentos, ao iniciar a operação com aeronaves ATR 72-600 com capacidade para 70 clientes.

Além disso, a rota passou a contar com uma frequência a mais, passando de uma para duas vezes ao dia. “O balanço está sendo bem positivo, apenas neste início de operação com aeronaves maiores já transportamos mais clientes que o último trimestre do ano passado inteiro. Estamos felizes de colaborar para que mais pessoas tenham acesso ao transporte aéreo e isso vai ser muito importante para desenvolver o município”, comenta Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

Apesar da alta ocupação, quem quiser conhecer o famoso São João de Caruaru, uma das maiores festas juninas tradicionais do país, ainda pode encontrar passagens. “A gente sempre recomenda a compra antecipada, mas ainda dá tempo de aproveitar e vir conhecer essa bela festa. A partir de Recife, que é nosso principal hub no Nordeste, conseguimos receber pessoas de todas as regiões do país e até estrangeiros”, afirma Vitor Silva.

São João de Caruaru

Uma das mais tradicionais festas juninas do país acontece entre junho e julho no município de Caruaru, em Pernambuco, que recebe a alcunha de “capital do forró”. O evento conta com grandes atrações musicais e são esperados mais de 4 milhões de turistas. A Azul é a patrocinadora oficial das duas maiores festas populares representantes dessa tradição em junho, a de Campina Grande, na Paraíba, e a de Caruaru, em Pernambuco. E não poderia ser diferente. A Azul já possui uma malha e operações diversas que favorecem a chegada de brasileiros de todos os cantos do país, e dos principais hubs de grandes centros urbanos, para os aeroportos dessas duas cidades nordestinas. Ainda assim, a aérea ampliou as ofertas de voos e assentos para esses destinos.

Sobre a Azul

