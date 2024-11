Com apoio de R$ 265 milhões do BNDES, Aeroporto de Porto Alegre é reaberto após cinco meses Concessionária Fraport obteve crédito para capital de giro, suspensão temporária de pagamentos e liberação de reservas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/10/2024 - 01h29 (Atualizado em 19/10/2024 - 14h03 ) twitter

Voos serão retomados na segunda-feira, 21 EDUARDO OLIVEIRA/MPOR

Com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi reaberto em cerimônia na manhã desta sexta-feira (18).

A Fraport, concessionária responsável pelo terminal, obteve crédito de R$ 100 milhões do Banco para capital de giro. Além disso, foi beneficiada com a suspensão temporária de pagamentos de financiamento (standstill) e com a liberação de recursos em contas de garantia, que representam um auxílio de mais R$ 165 milhões para a retomada parcial das atividades do aeroporto, o que ocorre mais de cinco meses após a paralisação, em maio, quando fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul.

Importante hub aéreo regional e nacional, o aeroporto de Porto Alegre recebeu mais de 7,5 milhões de pessoas e 38.840 toneladas de cargas em 2023. Para atender as necessidades imediatas da estrutura após a catástrofe climática, como pagamento de salários e de fornecedores, assegurando empregos, o BNDES aprovou empréstimo de R$ 100 mi para a Fraport, sob a forma de capital de giro emergencial, no âmbito do Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a reabertura do Aeroporto de Porto Alegre é fundamental para retomar a conexão do Rio Grande do Sul com o Brasil e com o mundo. “O BNDES está comprometido com a reconstrução da principal infraestrutura aeroportuária gaúcha, conforme as prioridades do governo do presidente Lula e fomentando negócios e turismo e reaproximando famílias”, afirmou.

Além disso, ainda em maio, o Banco aprovou a suspensão temporária de pagamentos, pelo período de 12 meses, de operação à Fraport aprovada em 2018, o que reforçou o caixa da empresa logo no momento inicial. A concessionária obteve financiamento de R$ 1,25 bilhão para ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura aeroportuária do terminal, com prazo de 20 anos na modalidade Project Finance.



Reabertura – Nesta retomada, com voos a partir de 21 de outubro, a operação será restrita a voos domésticos e ocorrerá em pista reduzida (1.730 m). A capacidade é de até 128 pousos e decolagens diariamente, entre 8h e 22h. Com conclusão dos reparos e plena operação da pista (3.200 m), a reabertura total está prevista para 16 de dezembro, com o retorno dos voos internacionais e aumento da frequência.

Para a reconstrução da infraestrutura aeroportuária, a concessionária realizou limpeza total da estrutura e obras de repavimentação da pista, dos pátios e demais áreas de circulação de aeronaves. Também foi necessário fazer trocas de equipamentos dos sistemas de iluminação e balizamento. Além disso, foram recuperados, no terminal de passageiros, os sistemas de TI, abastecimento de energia elétrica e restituição de bagagens.

Apoio do BNDES ao RS – No âmbito do programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, o Banco apoia ações de enfrentamento às consequências socioeconômicas nos municípios atingidos pela catástrofe ambiental e com estado de calamidade pública reconhecido. O crédito total direcionado ao Estado atinge R$ 10,97 bi, em mais de cinco mil operações.

O BNDES já aprovou R$ 8,76 bilhões para capital de giro a empresas do estado, além de R$ 1,92 bilhão para compra de máquinas e equipamentos e outros R$ 285 milhões para investimento e reconstrução. A suspensão de pagamentos de dívidas chega a R$ 4,75 bilhões em 71,9 mil operações. Já em garantias, são R$ 2,66 bilhões em 3.282 operações.

