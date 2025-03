Com crescimento de 29%, Socicam prevê quase 187 mil passageiros em aeroportos sob sua gestão durante o Carnaval Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, a expectativa é de fluxo intenso nos aeroportos sob gestão da empresa de norte a sul do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

fluxo intenso nos aeroportos sob gestão da Socicam Divulgação

A Socicam, líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil e especialista em viabilizar soluções para a gestão de terminais rodoviários, aeroportuários, portuários e urbanos projeta receber quase 187 mil passageiros nos 25 aeroportos sob sua gestão no país entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, período das festividades de carnaval.

O fluxo representa aumento de 29% em comparação com o mesmo feriado em 2024, quando cerca de 145 mil viajantes passaram pelos terminais aéreos da empresa. A expectativa para este ano é de que aproximadamente 1.564 voos regulares sejam operados, um aumento de 20% em relação ao ano passado, quando o número de chegadas e partidas foi de 1.301.

Sob gestão da ASP – Aeroportos Paulistas, os aeroportos de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba devem registrar, juntos, 18.468 embarques e desembarques. O número representa crescimento médio de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o fluxo foi de 13.834 passageiros.

‌



Os quatro aeroportos mato-grossenses administrados pela Centro-Oeste Airports (COA) – Sinop, Rondonópolis, Alta Floresta e o Internacional de Cuiabá – também apresentam projeções positivas. Com aumento médio de 15% em relação ao Carnaval de 2024, esses terminais devem receber, juntos, cerca de 43,5 mil viajantes.

No norte do país, os Aeroportos Internacionais de Belém e de Macapá, sob gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), esperam mais de 63 mil viajantes em 488 pousos e decolagens. No terminal belenense, a movimentação prevista é 6% maior em relação ao período carnavalesco do ano passado.

‌



No estado da Bahia, os aeroportos de Ilhéus, Vitória da Conquista, Comandatuba e Porto Seguro devem movimentar, entre embarques e desembarques, cerca de 50.662 viajantes.

Em Santa Catarina, o Aeroporto de Chapecó e, em Minas Gerais, o Aeroporto da Zona da Mata esperam fluxo 6% maior, totalizando cerca de 10,5 mil passageiros. Em Goiás, o Aeroporto de Caldas Novas, considerado a principal porta de entrada para a maior estância hidrotermal do mundo, espera receber cerca 600 turistas.

‌



Para Wanderley Galhiego Júnior, diretor de Relações Institucionais da Socicam, é uma grande satisfação conectar milhares de brasileiros a destinos por todo o país, sempre com foco nas melhorias para a experiência dos passageiros. “Em um mês tão importante, em que celebramos os 53 anos de uma sólida trajetória da Socicam, é gratificante anunciar projeções tão positivas. Além do aumento na quantidade de passageiros, esses números refletem nosso compromisso com investimentos que aprimoram a experiência de viagem de nossos clientes, garantindo mais segurança, conforto e eficiência. Seguimos firmes no propósito de melhorar a vida das pessoas”, destaca.

SOBRE A SOCICAM

Líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, a Socicam é especialista em viabilizar soluções para gestão de terminais rodoviários, urbanos, aeroportuários e portuários, sempre com foco no bem-estar do cidadão. Com 53 anos de trajetória, é responsável pela gestão de 118 empreendimentos em todas as regiões do país. Por mês, são mais de 130 milhões de pessoas atendidas em todos os modais de transporte, com mais de 5 milhões de partidas de ônibus, aviões e embarcações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.