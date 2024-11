Com irmãos amapaenses no comando, LATAM inicia operação da nova rota Macapá-Guarulhos neste domingo Comandante e primeiro oficial amapaenses pilotam o voo inaugural no próximo dia 27 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/10/2024 - 14h24 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h24 ) twitter

Primeiro Oficial Pedro Lima e Comandante Felipe Lima Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil vai começar a operar neste domingo, 27 de outubro, o voo direto Macapá-São Paulo/Guarulhos. A nova rota, que conecta o Amapá diretamente à região Sudeste, tem sido muito procurada pelos passageiros, registrando 100% de ocupação em seu voo inaugural e 80% de ocupação média na primeira semana. Esta é a terceira operação regular da LATAM no aeroporto de Macapá, que já conta com voos para Belém e Brasília.

Com quatro voos semanais, a rota Macapá-São Paulo/Guarulhos será operada aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras. A rota terá cerca de 4 horas de duração em aeronaves da família Airbus A320, que acomodam de 140 a 216 passageiros, dependendo do modelo. A LATAM espera transportar anualmente 57 mil passageiros por ano na rota.

“Temos o compromisso de democratizar cada vez mais a aviação no Brasil, e para isso um de nossos objetivos é ampliar a nossa malha aérea doméstica, aumentando a conectividade dentro do país. Com a nova rota, os passageiros do Amapá passam a contar com maior conectividade para 50 destinos no Brasil e 24 em outros países da América do Sul a partir do Aeroporto de Guarulhos”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.



O investimento da LATAM na nova rota, vale destacar, faz parte dos esforços da companhia junto ao governo estadual do Amapá para a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível de aviação.

‌



IRMÃOS AMAPAENSES PILOTAM O VOO INAUGURAL DA NOVA ROTA



Considerando a importância da nova rota Macapá-Guarulhos para o estado do Amapá, a LATAM escalou uma dupla de pilotos amapaenses que são irmãos para o voo inaugural, como forma de celebrar este marco. O comandante Felipe Lima e o primeiro oficial Pedro Lima irão pilotar a aeronave Airbus A320 em sua primeira viagem na rota, que tem previsão de partir de São Paulo/Guarulhos às 7:40 deste domingo (27) e retornar no mesmo dia de Macapá às 12:05.



‌



“Quem é de Macapá sabe da importância dessa nova rota, realizando uma ligação direta com São Paulo, algo muito importante para quem precisa viajar a trabalho ou a lazer, além do impacto econômico positivo que irá gerar para nosso estado. Ter sido escalado para realizar esse voo inaugural ao lado do meu irmão é uma oportunidade única. Será nosso primeiro voo juntos. Nosso pai também é piloto, e estamos encarando essa oportunidade como a realização de vários sonhos da família, um momento marcante”, comenta Pedro Lima, primeiro oficial do voo inaugural da rota Macapá-Guarulhos da LATAM.



O CRESCIMENTO DA LATAM

‌



Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM, lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a ANAC. Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação no mercado doméstico brasileiro no acumulado de julho a setembro deste ano. Na operação internacional, a LATAM também lidera com 23,45% do total de participação nos voos ligando o Brasil a outros países. O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.

