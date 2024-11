Com R$ 600 mi, BNDES financia exportação de Super Tucanos da Embraer para o Paraguai É a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de defesa aprovada depois de 13 anos pelo BNDES e marca a retomada do Banco no apoio a essa base industrial no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/11/2024 - 13h14 (Atualizado em 19/11/2024 - 13h14 ) twitter

Super Tucano, da Embraer: exportação para o Paraguai Embraer

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou, nesta segunda-feira, 18 de novembro, durante a Cúpula de Líderes do G20, com o Governo do Paraguai, contrato de financiamento da ordem de R$ 600 milhões para exportação de seis Super Tucanos e de pacote logístico da Embraer S.A. para Força Aérea do Paraguai. A assinatura contou com as presenças do ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernández Valdovinos, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O anúncio da negociação entre a fabricante e o governo paraguaio foi anunciado no final de julho.

A operação fortalece a parceria estratégica entre o Brasil e o Paraguai e contribui para que o país vizinho reforce sua capacidade tecnológica na luta contra o narcoterrorismo. A aeronave A-29 Super Tucano é líder mundial em sua categoria, com mais de 260 aeronaves entregues, mais de 500.000 horas de voo e utilizada por 16 Forças Aéreas. O Super Tucano é utilizado para ações de treinamento, reconhecimento e combate.

“Essa foi a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de Defesa aprovada em mais de 13 anos pelo BNDES, marcando a retomada do Banco no apoio à Base Industrial de Defesa brasileira. É um setor estratégico da Nova Indústria Brasil por ser intensivo em tecnologia e gerador de inovações, com fabricação de produtos de alto valor agregado e geração de empregos de alta qualificação”, explica Mercadante.

Historicamente, países com indústrias aeronáuticas de ponta financiam suas respectivas fabricantes nacionais de forma perene, por meio de bancos de desenvolvimento e agências de crédito à exportação dos seus respectivos países. No Brasil, esse papel é desempenhado pelo BNDES. Os financiamentos do Banco complementam o financiamento provido pelo mercado privado e possibilitam aos exportadores brasileiros concorrer no mercado externo em igualdade de condições com suas concorrentes.

