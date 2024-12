Com tripulação pernambucana, LATAM inaugura Recife-Santiago e alcança marca histórica de 9 rotas Brasil-Chile Esta é a primeira rota internacional da companhia na capital pernambucana, em mais um capítulo da expansão sustentável da sua malha aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 16h23 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h23 ) twitter

Eduardo Macedo (gerente de Assuntos Públicos da LATAM Brasil), acompanhado de representantes da Aena e do Governo de Pernambuco Jorge Pinho)

A LATAM inaugurou nesta sexta-feira (6/12) a rota Recife-Santiago. O voo inaugural contou com o tradicional corte de fita antes do embarque dos passageiros no Aeroporto do Recife (PE). A tripulação do voo foi composta apenas de pernambucanos. Participaram da cerimônia Tomé Franca (Secretário Nacional de Aviação Civil), Phillipe Karat (Coordenador de Demanda e Transportes Multimodais da Embratur), Marcelo Cabral (Assessor da Presidência da Embratur), Paulo Nery (Secretário de Turismo de Pernambuco), Wilson de Paula (Secretário da Fazenda do Estado), Eduardo Loyo (Presidente da Empetur), Diogo Beltrão (Diretor de Comunicação e Marketing da Empetur), Anne Carvalho (Gerente de Ações Promocionais da Empetur), Eduardo Macedo (gerente de Assuntos Públicos da LATAM Brasil), Joaquín Rodriguez (Diretor Geral de Aeroportos da Aena Brasil) e Diego Moretti (Diretor do Aeroporto do Recife).



A LATAM prevê transportar até 14,5 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Chile, que alcança agora a marca histórica de 9 rotas regulares: Recife-Santiago, São Paulo-Santiago, Brasília-Santiago, Rio de Janeiro-Santiago, Belo Horizonte-Santiago, Curitiba-Santiago, Florianópolis-Santiago, Fortaleza-Santiago e Porto Alegre-Santiago (que será reinaugurada em janeiro de 2025, após interrupção pelo fechamento do aeroporto local).



O voo Recife-Santiago tem 6h30 de duração média e decola às 12h10 (hora Brasil) toda sexta-feira (sujeito a alteração). Já o voo Santiago-Recife decola às 5h10 (hora Chile) do mesmo dia. Na comparação com uma viagem com conexão nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo) ou Brasília (DF), a nova rota diminui em três horas o tempo médio de deslocamento entre a capital pernambucana e o Chile.



“A LATAM está aproximando o mundo do Recife. Investir em Pernambuco é investir no turismo do Brasil. Além de Santiago, os passageiros que decolam da capital pernambucana agora podem chegar com facilidade a Auckland, Sydney, Melbourne, além de outros destinos no próprio Chile, como a Ilha de Páscoa, Calama, Punta Arenas e Puerto Montt. Isso facilita o turismo dos brasileiros em nosso país vizinho e no outro lado do mundo. Em contrapartida, a nova rota também é uma oportunidade para apresentar aos turistas internacionais as atrações do Nordeste brasileiro”, comenta Eduardo Macedo, gerente de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.



“Hoje começamos uma parceria histórica entre o Governo de Pernambuco e a LATAM, que começa com essa rota internacional, conectando o estado ao Chile. É apenas o início da ampliação da LATAM no mercado aéreo pernambucano, que ainda contará com aumento representativo no número de voos nacionais”, afirmou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.



“A inauguração do voo direto entre Recife e Santiago marca um importante avanço para o Aeroporto Internacional do Recife e para toda a região Nordeste. A nova rota fortalece os laços entre o Brasil e o Chile, impulsionando tanto o turismo de lazer quanto o de negócios, ao oferecer uma opção mais rápida e conveniente de viagem. Com as obras de ampliação e modernização que implementamos no terminal, nossos passageiros desfrutam de um ambiente mais moderno, confortável e sustentável, o que proporciona uma experiência ainda melhor. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que expandam a conectividade internacional dos nossos aeroportos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco, do Nordeste e de todo o Brasil”, destacou Joaquín Rodríguez, diretor geral de aeroportos da Aena Brasil.



A LATAM NO RECIFE

O Aeroporto do Recife também conta atualmente com voos diretos da LATAM para 5 destinos domésticos no Brasil: Brasília, São Paulo/Congonhas, Fortaleza, Rio de Janeiro/Galeão e São Paulo/Guarulhos).



Ao todo, a LATAM foi responsável por mais de 1,2 milhão dos passageiros transportados de janeiro a outubro deste ano no aeroporto da capital pernambucana.



A LATAM EM FERNANDO DE NORONHA

A LATAM se prepara para começar a operar no arquipélago de Fernando de Noronha em rota a partir do aeroporto de Guarulhos. A companhia terá operação diária a bordo de aeronaves Airbus A319 (capacidade para 126 passageiros em cabine Economy e 12 em cabine Premium Economy) em voo com 3h50 de duração. A LATAM aguarda a conclusão das obras no aeroporto local para anunciar a data oficial de início do voo e a sua programação.

Com potencial para movimentar 40 mil passageiros por ano, essa será a primeira operação para o arquipélago a partir do hub (centro de conexões) de Guarulhos, onde a LATAM responde por 50% da operação total do aeroporto, incluindo 35% voos internacionais de/para o Brasil.



LATAM É EMPRESA AÉREA QUE MAIS INVESTE NO BRASIL

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.



Em 2024, a LATAM já adicionou no Brasil mais de 1,3 milhão de assentos domésticos e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota nacional. Ao todo, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil este ano, na comparação com 2023.



Como consequência, a companhia lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação no mercado doméstico brasileiro no terceiro trimestre de 2024.



Nos voos internacionais, a LATAM terminará 2024 tendo inaugurado as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Segundo a ANAC, a LATAM liderou o setor aéreo internacional do Brasil no terceiro trimestre de 2024, com 23,45% de participação.

