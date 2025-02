Comandante declara ‘Mayday’ após fumaça invadir cabine em voo com 302 pessoas a bordo Voo dos Estados Unidos para a China, da Cathay Pacific, precisou despejar combustível antes de pousar em segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/01/2025 - 13h52 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageiro registra fumaça a bordo de voo da Cathay Pacific Reprodução Aviation Herald

Um voo da Cathay Pacific com 302 pessoas a bordo que ia de Boston para Hong Kong nesta segunda-feira (20) realizou um pouso de emergência no aeroporto de origem depois que a tripulação identificou a presença de fumaça na cabine.

O alarme soou no cockpit do voo CX-811 logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Boston, obrigando a tripulação a utilizar máscaras de oxigênio, levando o comandante a declarar “Mayday”.

Passageiros registraram a intensa fumaça no Airbus A350-1000, matrícula B-LXM.

A fumaça invadiu a cabine assim que o avião decolou da pista 33L. O piloto comunicou a emergência ao Controle de Tráfego Aéreo e solicitou autorização para nivelar a 4.000 pés. Como a aeronave estava com os tanques cheios, a aeronave precisou orbitar ainda durante alguns minutos até que parte do combustível fosse despejado, aliviando o peso excessivo para um pouso seguro. Não há relatos de feridos ou intoxicados pela fumaça.

As informações são do Aviation Herald, que registrou a presença do Airbus A350 em solo até o dia seguinte à ocorrência.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.