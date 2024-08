Combo tecnológico moderniza aeronaves, garante maior conforto no voo e aumento da vida de frota Soluções da Honeywell, que vão dos controles do cockpit ao software, garantem atualização que proporciona qualidade para pilotos e tripulação com voos mais suaves Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h00 ) ‌



Aeronaves são, para além de bens duráveis, um investimento já que a vida útil pode ser de até três décadas. Para que o uso prolongado seja possível, as ações adotadas pelos proprietários das frotas vão além da manutenção até a atualização de peças e componentes em busca de recursos que podem fazer os voos mais suaves e seguros.

Itens que melhoram o conforto visual do piloto, que ampliam a consciência situacional durante o voo e acesso a mapas detalhados, novos sistemas de radares metereológicos são alguns exemplos de melhorias que vêm com atualizações e que refletem diretamente na qualidade do voo para tripulação e passageiros. No entanto, a decisão sobre o que atualizar em uma aeronave é realizada em um trabalho personalizado, que requer uma análise sob medida para aquela aeronave a ser modernizada.

A Honeywell (NASDAQ: HON), companhia que é referência em soluções tecnológicas para a indústria aeronáutica, está na vanguarda desse movimento que prolonga a vida útil das aeronaves. Um time especializado nesta consultoria aproveita momentos como a Labace, feira de aviação que vai de 6 a 8 de agosto no aeroporto de Congonhas em São Paulo, para entender as expectativas de clientes e proprietários de frotas que querem discutir o que pode ser feito em cada caso.

O Gerente Regional de Vendas da Honeywell para o mercado de aviação executiva na América do Sul, José Vinicius, explica que esta conversa surge no cockpit, falando sobre o dia a dia dos pilotos e proprietários da frota.

“Podemos ajudá-los a voar de forma mais eficiente e confortável, reduzindo os custos de manutenção e operação. Minha responsabilidade é fornecer aos nossos clientes soluções focadas em melhorar o desempenho e a funcionalidade das aeronaves.”

Expertise para ser fluente no idioma ‘Avionês’

Entender onde uma aeronave pode ganhar eficiência requer um nível avançado de conhecimento técnico do mercado. O projeto mais recente em que José Vinicius atuou foi em uma aeronave modelo Global Express da Bombardier pertencente ao empresário Michael Klein, um dos principais nomes do varejo brasileiro.

“Cuidar de um bem como um avião significa estar sempre atento ao investimento feito, com atualizações que ajudem a prolongar de forma eficiente a vida da aeronave. É preciso utilizar recursos com sabedoria, pensando em conforto, segurança e também em eficiência”, comenta Michael Klein.

Nesta aeronave, foi realizada a instalação de novos painéis LCD DU-875, instalação de um novo software de navegação que é chamado de PEAF - Primus Elite Advanced Features e um novo painel touchscreen de FMS CDU-830, que levaram o Global Express a um nível totalmente novo. O DU-875 PEAF é uma grande evolução tecnológica para todo o sistema de navegação, com painéis cristal líquido que substitui os painéis de tubos de raios catódicos (CRTs) do DU-870, além de contar com a inclusão das cartas de navegação, visão 3D (SVS – Synthetic Vision), entre outras novas funcionalidades. Isso não apenas melhora o conforto visual dos pilotos com maior brilho e definição de imagem, mas também aumenta a consciência situacional durante o voo. Os pilotos agora terão acesso a mapas detalhados, equipamentos de visão aprimorada, além de mapas meteorológicos, câmeras, checklists, páginas de manutenção e outras opções.

“Em grande parte do mundo, é necessário ter um sistema avançado de comunicação e navegação na aeronave, e não apenas a capacidade de estabelecer comunicação por voz. Essas atualizações garantem que podemos operar internacionalmente em qualquer lugar do mundo aonde formos de forma eficaz, segura e confortável”, explica o piloto chefe Flavio Franchi.

Com a atualização para o DU-875, o cockpit funcionará de forma mais silenciosa e fria, e não há necessidade de treinamento para os pilotos, já que os formatos de exibição atuais, símbolos e codificação de cores permanecem os mesmos.

O CDU-830 também é uma atualização plug-and-play, mas ainda assim um grande avanço tecnológico para o sistema de navegação. Ele melhora muito a comunicação com a torre de controle e oferece uma tela touchscreen de ultra resolução que é mais leve, e que reduz o peso total da aeronave.

Além disso, o novo sistema de radar meteorológico RDR-7000 é outro exemplo de atualização que também será feito na aeronave Global Express da Bombardier. Este sistema é totalmente automatizado e permite a flexibilidade em ativar remotamente recursos avançados de software para fornecer a visão mais clara das condições climáticas nas rotas. Isso o torna mais confiável, preciso e com maior durabilidade, contribuindo para a redução dos custos operacionais e manutenção.

A tecnologia avançada de voo também apoia o recente alinhamento do portfólio da Honeywell, que inclui as áreas futuro da aviação e automação como megatendências. Ao lado da transição energética, estas áreas devem ser responsáveis por grandes movimentações econômicas nos próximos anos.

