Comissários de bordo da American Airlines ameaçam paralisação Aérea oferece aumento de 17% aos profissionais enquanto as negociações contratuais se arrastam

American Airlines: ameaça de greve entre comissários de bordo (Lucas Batista)

O CEO da American Airlines, Robert Isom, ofereceu aos comissários de bordo aumentos salariais imediatos de 17% na quarta-feira, enquanto as negociações contratuais continuam sem acordo, aproximando a perspectiva de uma greve, informa reportagem da CNBC.

A companhia aérea e a Associação de Comissários de Bordo Profissionais têm lutado para chegar a um novo acordo contratual, divergindo em questões importantes, como remuneração. Os comissários de bordo não recebem aumentos de contrato desde antes da pandemia.

“Fizemos progressos em diversas áreas-chave, mas ainda há muito trabalho a ser feito”, disse Isom numa mensagem de vídeo aos comissários de bordo.

O sindicato disse que os dois lados estão programados para se reunirem com mediadores federais na próxima semana para um “último esforço” para chegar a um acordo, acrescentando que os comissários de bordo foram instruídos a se prepararem para uma greve.

As greves são extremamente raras entre os funcionários das companhias aéreas. A última ocorreu em 2010 entre os pilotos da Spirit Airlines. Se as duas partes não conseguirem chegar a um acordo, será desencadeada uma liberação por parte dos mediadores federais, um processo que levaria várias semanas.

“Então, para você conseguir mais dinheiro agora, apresentamos à APFA uma proposta que oferece aumentos salariais imediatos de 17% e uma nova fórmula que aumentaria sua participação nos lucros”, disse Isom na quarta-feira. “Isso significa que oferecemos aumento salarial para todos os comissários de bordo e não estamos pedindo nada em troca ao seu sindicato. Isso é incomum, mas estes são tempos incomuns.”

O conselho da APFA discutirá a proposta ainda na quarta-feira, de acordo com Julie Hedrick, presidente nacional do sindicato. Ela acrescentou que o foco da companhia aérea deveria ser a preparação de um acordo de longo prazo com os comissários de bordo.

“Isso não é isso”, disse ela.

Também na quarta-feira, o sindicato disse que abriu um “centro de comando de ataque” com linhas telefônicas dedicadas e outros recursos para responder às perguntas dos tripulantes de cabine.

Os pilotos de companhias aéreas dos EUA fecharam em grande parte novos acordos trabalhistas no ano passado, enquanto os comissários de bordo da American, United Airlines e Alaska Airlines ainda estão negociando .

No mês passado, um grupo bipartidário de mais de 160 representantes da Câmara escreveu ao Conselho Nacional de Mediação, instando-o a ajudar a concluir acordos com companhias aéreas e comissários de bordo.













