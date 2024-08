Comissários de bordo da United Airlines votam e autorizam greve por melhorias Mais de 90% dos profissionais participaram da assembleia, com 99,99% dos votos a favor da paralisação, disse o sindicato Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 08h23 (Atualizado em 29/08/2024 - 08h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Comissários votam por autorização de greve na United Airlines Reprodução

Os comissários de bordo da United Airlines, representados pela Association of Flight Attendants-CWA (AFA), votaram 99,99% sim, com 90,21% de participação, pela autorização de greve caso a companhia aérea não concorde com melhorias significativas. Os resultados da votação foram anunciados ao vivo, simultaneamente, em quase 20 pontos de manifestações em aeroportos por todo o país.

Pay Us or Chaos! Flight attendants at United Airlines have voted in favor of a Strike Authorization: The Association of Flight Attendants-CWA.



Read More: https://t.co/cQ0sp5QqH4



📹Courtesy: Carly Moore | CMoore News® @CMoore_News#flightattendant #airlines #aviation pic.twitter.com/xV0ciqVeHU — FL360aero (@fl360aero) August 29, 2024

“Merecemos um contrato líder do setor. Nosso voto de greve mostra que estamos prontos para fazer o que for preciso para alcançar o contrato que merecemos”, disse Ken Diaz, presidente do capítulo United da AFA. “Somos a cara da United Airlines e os aviões não decolam sem nós. À medida que as viagens do Dia do Trabalho começam, a gerência da United é lembrada do que está em jogo se não fizermos isso.”

Esta é a primeira vez desde as negociações de falência de 2005 que os comissários de bordo de uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos votaram pela autorização de greve. Votações recentes de autorização de greve impulsionaram as negociações entre trabalhadores da American Airlines, Alaska, Southwest e outras companhias aéreas.

Os comissários de bordo da United estão exigindo aumento significativo de dois dígitos no salário-base, pagamento por tempo de trabalho em terra, pagamento retroativo à data de alteração, flexibilidade de horário e melhorias nas regras de trabalho, segurança no emprego e aposentadoria.

‌



“A equipe de gestão da United dá a si mesma enormes aumentos de remuneração enquanto os comissários de bordo lutam para pagar contas básicas”, continuou Diaz. “O voto sim de 99,99% é um lembrete claro de que estamos unidos na luta contra a ganância corporativa e prontos para lutar por nossa parte justa dos lucros que criamos.”

Agora que os membros autorizaram uma greve, o sindicato pode solicitar uma liberação do National Mediation Board (NMB) levando a um período de “reflexão” de 30 dias e um prazo para greve. A AFA tem uma estratégia de greve registrada conhecida como CHAOS™ ou Create Havoc Around Our System™. Com o CHAOS, uma greve pode afetar todo o sistema ou um único voo. O sindicato decide quando, onde e como fazer greve sem aviso prévio à gerência ou aos passageiros.

‌



Os comissários de bordo da United entraram com pedido de mediação federal há mais de oito meses e trabalham sob um contrato passível de alteração há quase três anos.