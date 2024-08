Competição de Resgate e Combate a Incêndios: "Bombeiro de Ferro" no Aeroporto RIOgaleão Med Mais e RIOgaleão promovem ação para reforçar a segurança aeroportuária Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h17 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h17 ) ‌



Aeroporto RIOgaleão: Competição de Resgate e Combate a Incêndios Divulgação RIOgaleão

O Aeroporto RIOgaleão sediou o evento “Bombeiro de Ferro”, uma competição organizada pela Gerência Safety/Resposta a Emergência do aeroporto, em parceria com o Grupo Med+ -referência no fornecimento de serviços de Emergency Response para infraestruturas críticas.

O objetivo da competição foi avaliar o condicionamento cardiorrespiratório, força, agilidade, vitalidade, resiliência e a correta execução das técnicas de manuseio dos equipamentos utilizados pelos Bombeiros de Aeródromo nas ações de resgate, salvamento e combate a incêndios.

Atividades e Provas

O circuito foi composto por sete provas sequenciais, simulando situações reais enfrentadas pelos Bombeiros de Aeródromo durante resgates, salvamentos e combate a incêndios em aeronaves. Todos os competidores utilizaram trajes completos de proteção contra incêndio. As provas incluíram:

Corrida com Mangueira: Corrida de 30 metros com mangueiras de incêndio

Corrida de 30 metros com mangueiras de incêndio Aduchamento em “Oito”: Realização do aduchamento (manipular a mangueira de forma eficiente durante operações de combate a incêndios) em formato de “oito”

Realização do aduchamento (manipular a mangueira de forma eficiente durante operações de combate a incêndios) em formato de “oito” Pancadas no Pneu: Aplicação de 20 pancadas com marreta de 5 kg em um pneu de caminhão.

Aplicação de 20 pancadas com marreta de 5 kg em um pneu de caminhão. Transporte de Galões: Corrida de 30 metros em zigue-zague, transportando dois galões de água de 20 kg cada.

Corrida de 30 metros em zigue-zague, transportando dois galões de água de 20 kg cada. Segundo Aduchamento: Realização de um segundo aduchamento em formato de “oito” na mesma mangueira de 30 metros.

Realização de um segundo aduchamento em formato de “oito” na mesma mangueira de 30 metros. Corrida com Mangueira Pressurizada: Corrida de 30 metros com mangueira pressurizada com água, acertando um alvo delimitado.

Corrida de 30 metros com mangueira pressurizada com água, acertando um alvo delimitado. Resgate de “Vítima”: Arrasto de um boneco de 50 kg inconsciente por 30 metros, utilizando a técnica de arrasto pela axila.

“Bombeiro de Ferro”: provas simulando situações reais enfrentadas pelos Bombeiros de Aeródromo

Os bombeiros participaram voluntariamente, com inscrições organizadas pela liderança do Grupo Med+. O evento reuniu bombeiros de aeródromo para estimular a competitividade técnico-profissional, promover a prática de atividade física e favorecer o reconhecimento do trabalho. Uma iniciativa valiosa para aprimorar as habilidades profissionais essenciais para a segurança aeroportuária.

Diego Cabral, Diretor de Resposta a Emergências & ESG do Grupo Med+ destacou o papel fundamental dos bombeiros de aeródromo na segurança da aviação. Segundo ele, esses profissionais garantem a prontidão para responder de forma eficaz as emergências que possam ocorrer no ambiente aeroportuário. Com a principal missão de “salvar vidas”:

“Os bombeiros de aeródromo desempenham um papel fundamental na proteção dos passageiros, tripulantes e aeronaves nos aeroportos. Sua missão principal é salvar vidas, respondendo de forma eficaz a emergências que possam ocorrer no ambiente aeroportuário. Isso inclui incêndios em aeronaves, acidentes aéreos e outras situações de perigo. A prontidão desses profissionais é essencial para garantir a segurança de todos.”

O Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como RIOgaleão, foi palco do evento que vai além do treinamento convencional dos bombeiros de aeródromo. O “Bombeiro de Ferro” testa as habilidades físicas, técnicas e psicológicas em cenários realistas de emergência.

Dimas Salvia, Diretor de Operações do RIOgaleão, destacou que a competição vai além de estimular a prática de atividades físicas: “O trabalho dos bombeiros é de suma importância para a segurança operacional do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Eles atuam como verdadeiros guardiões, prontos para enfrentar incêndios, resgates e outras situações críticas. O evento fortalece esses profissionais, aprimorando suas capacidades e preparando-os para lidar com desafios extremos.

Além disso, esses bombeiros se tornam exemplos vivos de coragem e dedicação, inspirando crianças e adultos com sua disciplina e compromisso. Ao participarem de competições como essa, eles não só aprimoram suas habilidades, mas também cultivam no imaginário infantil e adulto a importância da prática esportiva e do compromisso com o bem comum,” comenta.

Medindo o Desempenho Físico dos Bombeiros: Treinamento Constante e Incentivo

O evento “Bombeiro de Ferro” no Aeroporto RIOgaleão não apenas celebrou o Dia Nacional do Bombeiro, mas também serviu como uma oportunidade para medir o desempenho físico da equipe. Durante os 45 dias de competição, os bombeiros enfrentaram provas desafiadoras, simulando situações reais de resgate e combate a incêndios em aeronaves.

A importância de treinamentos constantes não pode ser subestimada. Um bombeiro preparado para qualquer tipo de urgência e emergência é um ativo valioso para a segurança aeroportuária. A competição incentivou a prática regular de atividades físicas e promoveu a integração entre os profissionais, a Diretoria de Operações, o Safety, o CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) e o Grupo Med+.

Entre os competidores destemidos, um nome se destacou: Paulo Canazar Mendonça. Com determinação e preparo físico exemplar, Paulo conquistou o primeiro lugar e se tornou o grande vencedor dessa competição desafiadora. Canazar compartilhou suas impressões sobre a jornada até a vitória:

“Me sinto orgulhoso”, diz Canazar. “Significa uma grande vitória pessoal que levarei por toda a vida”. Ele enfrentou etapas muito difíceis, e em muitos momentos, pensou em seu filho Yuri, de 10 anos. “Dar o meu melhor e o treinamento fizeram tudo valer a pena.”

Ele treinou incansavelmente, muitas vezes até a exaustão, e o resultado foi mais do que satisfatório. Canazar também reconhece que cada participante deu o seu máximo. Além disso, Paulo ressalta a importância da competição para o condicionamento físico e mental dos bombeiros. “Uma competição como essa nos deixa preparados para qualquer eventualidade. Nossa profissão exige estar sempre pronto”.

O evento “Bombeiro de Ferro” é um testemunho do comprometimento dos bombeiros de aeródromo em garantir a segurança e o bem-estar de todos.

O “Bombeiro de Ferro” fortalece o espírito em equipe e motiva a buscar a excelência contínua nas funções do bombeiro de aeródromo. Na foto, o vencedor, Paulo Canazar.

Jeferson Felipe do Nascimento Pinto é um dos finalistas, ele enfrentou desafios físicos e mentais, provando que os bombeiros de aeródromo estão sempre prontos para qualquer situação. Essa jornada representa a prontidão dos bombeiros e a demonstração dos treinamentos realizados ao longo dos anos. “Sempre estamos preparados para todo tipo de situação”, afirma Jeferson. Ele entende que vidas contam com sua habilidade e dedicação.

Jeferson revela seu segredo para o preparo mental: “Através da oração e leitura da Bíblia, encontro paz para o coração e a mente.” Fisicamente, ele se preparou com atividades, como caminhadas, corridas, flexões e abdominais, garantindo que estivesse em condições para enfrentar as provas.

Phillippe Felinto Conceição também se destacou como um dos finalistas. Para Phillippe, essa caminhada significou superação. Desde o início até a grande final, ele se dedicou intensamente aos exercícios exigidos. “Foi uma corrida forte, com muita dedicação a cada dia”, compartilha. Mesmo não vencendo a disputa, Phillippe sente orgulho. Suas conquistas o motivam a continuar nesse caminho.

Os exercícios do “Bombeiro de Ferro” refletiram as demandas reais da profissão: força, fôlego e técnicas. Phillippe destaca a interligação entre preparo físico e atuação eficaz em emergências. “Estar bem preparado para ambos é essencial.”

No que diz respeito à preparação física e mental, Diego Cabral, Diretor de Resposta a Emergências & ESG do Grupo Med+, explicou que os bombeiros de aeródromo buscam constantemente aprimorar sua resistência, condicionamento, força, agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade nas respostas. Além disso, trabalham aspectos mentais como foco, concentração, resiliência, adaptabilidade, controle emocional e tomada de decisão sob pressão.

Diego comenta: “Além de aprimorar habilidades técnicas e físicas, o ‘Bombeiro de Ferro’ fortalece o espírito de equipe, a camaradagem, eleva sua moral e os motiva a buscar a excelência contínua em suas funções. A competição saudável e as premiações fornecem um incentivo adicional para que se dediquem cada vez mais à segurança e eficácia em suas operações diárias.”

Bombeiro de Aeródromo e a Segurança Operacional no RIOgaleão

Os bombeiros de aeródromo desempenham um papel crucial na segurança operacional do aeroporto, protegendo a vida de milhares de passageiros e funcionários diariamente. Suas principais responsabilidades incluem:

Resposta Rápida a Emergências: Os bombeiros estão prontos para agir rapidamente em situações de emergência, como incêndios, acidentes e outras ocorrências.

Os bombeiros estão prontos para agir rapidamente em situações de emergência, como incêndios, acidentes e outras ocorrências. Salvamento e Resgate: Eles são treinados para resgatar pessoas em perigo, seja em aeronaves ou em outras áreas do aeroporto.

Eles são treinados para resgatar pessoas em perigo, seja em aeronaves ou em outras áreas do aeroporto. Prevenção de Incêndios: A prevenção é fundamental. Os bombeiros realizam inspeções e garantem que todas as medidas de segurança estejam em vigor.

A prevenção é fundamental. Os bombeiros realizam inspeções e garantem que todas as medidas de segurança estejam em vigor. Treinamento e Simulações: O constante treinamento e simulações ajudam a manter suas habilidades afiadas.

O constante treinamento e simulações ajudam a manter suas habilidades afiadas. Gerenciamento de Incidentes/Acidentes Aeronáuticos: Em caso de incidentes ou acidentes, os bombeiros coordenam a resposta.

Em caso de incidentes ou acidentes, os bombeiros coordenam a resposta. Prestação de Primeiros Socorros: Eles são os primeiros a oferecer assistência médica em situações críticas.

Integração de Práticas de ESG no Grupo Med+

A integração de práticas de ESG (Environmental, Social and Governance - Ambiental, Social e Governança) é fundamental para qualquer organização moderna. O Grupo Med+ tem se empenhado em incorporar essas práticas em diversas abordagens:

Ambiental (E): O Grupo Med+ adota equipamentos de combate a incêndios mais eficientes na emissão de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, promove o uso eficiente de recursos naturais, como água e energia, por meio de tecnologias que minimizam o desperdício durante os treinamentos.

O Grupo Med+ adota equipamentos de combate a incêndios mais eficientes na emissão de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, promove o uso eficiente de recursos naturais, como água e energia, por meio de tecnologias que minimizam o desperdício durante os treinamentos. Social (S): A inclusão e a diversidade são prioridades dentro da equipe de bombeiros do Grupo Med+. Garantir igualdade de oportunidades e criar um ambiente de trabalho respeitoso e acolhedor para todos são metas essenciais.

A inclusão e a diversidade são prioridades dentro da equipe de bombeiros do Grupo Med+. Garantir igualdade de oportunidades e criar um ambiente de trabalho respeitoso e acolhedor para todos são metas essenciais. Governança (G): O Grupo Med+ mantém altos padrões de transparência e ética em todas as operações. Suas políticas são claras e auditáveis, abrangendo práticas empresariais, direitos dos trabalhadores e conformidade regulatória.

O Grupo Med+ mantém altos padrões de transparência e ética em todas as operações. Suas políticas são claras e auditáveis, abrangendo práticas empresariais, direitos dos trabalhadores e conformidade regulatória. Conformidade Regulatória: O Grupo Med+ assegura que todas as operações e treinamentos estejam em conformidade com as normas regulamentadoras, como NBR, ANAC e demais órgãos reguladores e fiscalizadores. Isso garante a integridade e a qualidade dos serviços prestados.

Diego Cabral, Diretor de Resposta a Emergências & ESG do Grupo Med+, destaca: “A integração dessas práticas é essencial para o nosso compromisso com a segurança, a eficácia e a responsabilidade em nossas operações.”

Competição “Bombeiro de Ferro” – participantes, familiares e equipe de prova e liderança

SOBRE GRUPO MED+:

Propósito em salvar vidas.

O Grupo Med+ é líder em Emergency Response e Medicina Ocupacional no Brasil. Fornece mão de obra especializada para atender infraestruturas críticas. Atua desde aeroportos, mineradoras, portos, rodovias, indústrias, até enfermarias nas escolas.

Cuida de 56 milhões de pessoas anualmente, oferecendo serviços de urgência e emergência, prevenção e combate ao incêndio, e saúde corporativa aplicados com visão inovadora baseada em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia.

Hoje, os mais de 4 mil Med Members, como são chamados os colaboradores, estão salvando vidas em todos os estados do Brasil e no DF.

O Grupo Med+ preza pela qualidade do atendimento humanizado e busca, com a melhor tecnologia disponível no mercado, proporcionar o melhor atendimento especializado em prol da vida.

Desde 2008, o propósito do Grupo Med+ é salvar vidas, cuidar dos colaboradores e pacientes com um gerenciamento sólido e confiável.