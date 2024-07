‌



Complexo de Visitantes da NASA convida o público a Descobrir Algo Real! Divulgação

Existe um lugar na Terra onde os seres humanos podem chegar o mais próximo possível do espaço exterior sem sair do planeta. Eis Kennedy Space Center Visitor Complex, uma atração educativa de categoria mundial e a peça central da fascinante Costa Espacial da Flórida – uma experiência que vai além da imaginação. Os visitantes podem ver de pertinho artefatos reais que foram lançados ao espaço, conhecer astronautas veteranos da NASA, sentir o estrondo de lançamentos de foguetes e muito mais!

O Kennedy Space Center Visitor Complex recebeu comentários muito favoráveis da mídia e de outras organizações de alto nível, e recentemente foi nomeado como um dos 10 melhores destinos turísticos de verão pelos prêmios “10Best Readers’ Choice do USA Today”.

Segundo o TripAdvisor, o Google e outros sites, os visitantes do complexo concordam. No TripAdvisor, por exemplo, o Complexo de Visitantes da NASA aparece como a principal atividade de Merritt Island, com uma pontuação média de 4,5 estrelas. Enquanto que no Google sua classificação é de 4,7 estrelas.

“Existem pouquíssimos lugares no mundo onde um visitante pode se imergir no passado, cercado de objetos reais do presente, e pode dar uma olhada científica no futuro da exploração espacial e das viagens interplanetárias”, afirma o diretor de operações do Complexo de Visitantes da NASA, Therrin Protze.

Através de experiências, exposições, objetos e atividades autênticas e originais, os visitantes ficam cara a cara com a realidade da exploração espacial. “Também oferecemos a oportunidade de aproveitar os programas especiais incluídos com a entrada e de interagir diariamente com astronautas veteranos da NASA, ouvindo suas emocionantes histórias e aprendendo sobre suas experiências”, ressalta o executivo.

O Kennedy Space Center Visitor Complex oferece uma experiência educativa de vários dias baseada em fatos reais, história e ciência. Dentro os atrativos inclusos no ingresso estão o Gateway: The Deep Space Launch Complex®; All Systems Are Go!, uma emocionante experiência de entretenimento educativo imersivo com marionetes de última geração, luzes, sons e os queridos personagens de Peanuts no Universe Theater patrocinado pela Northrop Grumman; Heroes & Legends, com o U.S. Astronaut Hall of Fame®, apresentado pela Boeing®; o ônibus espacial Atlantis®; Journey To Mars; filmes espaciais; o Rocket Garden; Planet Play e o Apollo/Saturn V Center.

A oportunidade de ver de pertinho um lançamento de foguete (de acordo com o calendário de eventos) é outra razão de peso para incluir uma visita ao complexo durante uma viagem à Flórida. Até o momento neste ano já foram realizados 50 lançamentos, e tudo indica que irá superar o recorde de 72 lançamentos de 2023.

Isso significa uma média de um lançamento por semana, o que garante frequentes oportunidades. Vários lançamentos são complementados com pacotes especiais que garantem uma visão única e permitem desfrutar de experiências inesquecíveis, como comentários ao vivo de especialistas e lembranças comemorativas colecionáveis.

Uma visita ao Complexo de Visitantes da NASA não está completa sem uma passadinha que seja na Space Shop. Com 4.500 m² é a maior loja do mundo dedicada a lembranças espaciais e artigos da NASA. Dispõe de uma grande coleção de lembranças, objetos de interesse e produtos de merchandising. No Apollo/Saturn V Center e no Space Shuttle Atlantis® há outros pontos de venda: Right Stuff e Shuttle Express.

Até 30 de agosto de 2024, está em vigor a promoção especial “Adult Pay Kids Prices” (Adulto a Preço de Criança) para quem comprar através de agências.

SOBRE O NASA KENNEDY SPACE CENTER VISITOR COMPLEX

Vá além da imaginação e vivencie o melhor da realidade no Kennedy Space Center Visitor Complex. Aproxime-se de artefatos espaciais reais, conheça um astronauta veterano da NASA, sinta o rugido de um lançamento de foguete ao vivo e muito mais. O ingresso inclui o Gateway: The Deep Space Launch Complex; All Systems Are Go!, uma emocionante experiência imersiva de entretenimento educativo com bonecos de última geração, luzes, sons e os amados personagens Peanuts no Universe Theater, patrocinado pela Northrop Grumman; Heroes & Legends, com o U.S. Astronaut Hall of Fame, apresentado pela Boeing; Space Shuttle Atlantis; Journey To Mars; filmes espaciais; o Rocket Garden; Planet Play e o Apollo/Saturn V Center. Em Cabo Canaveral, a apenas 45 minutos de carro de Orlando, o Complexo de Visitantes da NASA abre diariamente às 9h, com horários de fechamento que variam de acordo com a estação. Para obter mais informações visite o site oficial.

SOBRE A TM AMERICAS

Empresa líder em marketing de turismo internacional, especializada em destinos e atrações de classe mundial. Conta com uma equipe de profissionais trilíngues especializados em diferentes áreas: marketing, vendas, comunicação, marketing digital e posicionamento de marca. Sediada na Flórida, está presente no Brasil, Colômbia, México, Argentina e Canadá – abrangendo 18 países. | TM Americas é a agência de marketing na América Latina para o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex através da Delaware North.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro