Compras na Amazon.com.br poderão ser convertidas em pontos no LATAM Pass Clientes do programa de fidelidade LATAM Pass poderão acumular até 3 pontos a cada dois reais gastos em produtos na Amazon Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/07/2024 - 19h47 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h47 ) ‌



Novo programa é mais um passo do LATAM Pass para ampliar o acesso à aviação no Brasil William Alves

Na semana em que a Amazon realiza o Prime Day, evento anual de promoções e descontos para clientes Prime, a varejista se junta com o LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, para anunciar uma iniciativa inédita no setor aéreo da América Latina. Com objetivo de constantemente inovar e promover melhores soluções de compras e benefícios para seus clientes, as compras realizadas no site da Amazon.com.br poderão ser convertidas em pontos LATAM Pass, para trocar por passagens aéreas e outros produtos.

Para acumular pontos LATAM Pass em compras de produtos na Amazon, basta acessar o site latampass.latam.com/pt_br/junte-pontos/amazon, ler os termos e condições, e inserir o número do CPF para validação. Durante o mês de julho, a cada dois reais gastos na loja, o cliente acumulará 3 pontos em produtos das categorias Celulares e Smartphones, Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais. Essa condição ficará melhor durante o Prime Day, acumulando assim 3 pontos a cada 1 real. As demais categorias acumularão 1 ponto LATAM Pass a cada dois reais gastos durante todo o período.

Segundo Cristian Ortiz, CEO do LATAM Pass, a iniciativa com grandes empresas de varejo online é uma das ferramentas do programa de fidelidade da LATAM para ampliar o acesso à aviação no Brasil. “Estamos fortalecendo cada vez mais o nosso ecossistema de parceiros de acúmulo para que os nossos clientes possam juntar mais pontos em compras e transações do dia a dia. Vemos nessa iniciativa com a Amazon um enorme potencial para que mais passagens sejam resgatadas e mais pessoas viajem com a LATAM”, explica.

Antes de realizar a compra, vale lembrar, o cliente deve se certificar de que o carrinho está vazio, pois só serão convertidas em pontos as compras iniciadas no site da Amazon.com.br a partir do site da LATAM Pass após a inserção do CPF. Os pontos acumulados em compras na Amazon serão creditados na conta do cliente no LATAM Pass em até 45 dias a partir do envio de todos os produtos comprados e terão validade de 24 meses para serem utilizados.

RESGATE DE PASSAGENS AÉREAS BATE RECORDE NO BRASIL

A ampliação do catálogo de parcerias para acúmulo de pontos é um dos fatores que impulsionaram o LATAM Pass a alcançar o maior número de resgate de passagens aéreas com pontos no Brasil durante o primeiro semestre de 2024. Segundo levantamento do programa de fidelidade da LATAM, mais de 2,5 milhões de passagens aéreas foram resgatadas com pontos de janeiro a junho deste ano no Brasil, um crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

COMO ACUMULAR PONTOS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

Além de voar com a LATAM Airlines, outra forma de acumular pontos é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Também nas compras em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass , o cliente é recompensado com pontos em um catálogo de mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass , um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de pontos mensalmente a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia , inovação que recompensa em pontos as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Mais recentemente, em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Justo para acúmulo de pontos em compras no supermercado digital e com o Premmia para converter em pontos LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras.

Por último, o cliente pode acumular pontos por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass. Todos esses pontos acumulados, vale lembrar, podem ser usados para o resgate de passagens aéreas.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 18 aeronaves de carga, que aumentará gradualmente para um total de até 19 aeronaves de carga até 2024. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.