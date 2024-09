Compras realizadas por mulheres representam 52% das passageiras da SKY Airline no segundo semestre A rota Rio de Janeiro - Santiago mantém a segunda posição como favorita de toda a operação da SKY. Esse número representa um aumento de 26% em comparação com 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/09/2024 - 18h10 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h10 ) ‌



SKY: estudo sobre o perfil de seus passageiros Divulgação

A SKY realizou um estudo do perfil de seus passageiros durante o primeiro semestre do ano e constatou que as mulheres viajaram mais do que os homens. No total, elas representaram 52% das reservas de viagem, enquanto 48% foram realizadas por homens. O grupo etário mais frequente dos passageiros que viajaram durante o segundo semestre foi de 34 anos para os homens e 30 anos para as mulheres.

“Na SKY, observamos uma mudança na tendência de viagens em comparação com o mesmo período do ano passado, já que este ano 11% mais mulheres reservaram voos em comparação com 2023. O principal motivo de viagem, tanto para homens quanto para mulheres, foi férias ou turismo, com 32% dos passageiros masculinos e 43% das passageiras viajando por essa razão. O segundo motivo mais recorrente que observamos entre nossas passageiras é a visita a familiares e amigos, com 30%, enquanto 25% dos homens que viajam conosco o fazem por trabalho ou negócios”, comentou Sergio Iglesias, gerente de Clientes da SKY Airline.

Do valor total, 51% foi destinado a pessoas que compraram mais de um bilhete, o que representa um aumento de 13% em comparação com o mesmo período de 2023. Entre essas reservas, 29% foram de homens que preferiram viajar sozinhos, totalizando mais de 569 mil reservas individuais. No mesmo contexto, 20% das reservas pertenciam a mulheres que optaram por comprar seus bilhetes sem companhia, totalizando mais de 391 mil unidades.

Uma das descobertas mais relevantes foi o dia preferido para voar. “Durante o primeiro semestre, o dia preferido para viajar foi a sexta-feira, seguido pelos segundas-feiras em segundo lugar e os domingos em terceiro lugar. Uma das novidades que observamos durante este período é que a segunda-feira deslocou o domingo como o segundo dia preferido para viajar, comparado com a primeira metade de 2023″, explicou o executivo.

‌



Rotas favoritas dos passageiros da SKY

Durante o primeiro semestre do ano, a rota doméstica favorita dos passageiros da SKY foi o trecho Cusco-Lima, pelo qual se deslocaram mais de 297 mil pessoas, um aumento de 27% em comparação com o mesmo período de 2023.

‌



Da mesma forma, a rota entre Santiago e Puerto Montt reuniu mais de 253 mil passageiros, um aumento de 11% em comparação com o primeiro semestre de 2023, tornando-se a rota favorita dos chilenos durante os primeiros seis meses do ano. Além disso, mais de 200 mil pessoas se deslocaram entre Santiago e Antofagasta até junho de 2024, um aumento de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A rota Lima - Santiago se consolidou novamente como a rota favorita do ano, reunindo mais de 209 mil passageiros, um aumento de 8% em comparação com o mesmo período de 2023.

‌



Rotas favoritas entre os brasileiros

Desde o início do ano, a SKY Airline tem investido no aumento da conectividade entre o Brasil e o Chile, por meio de uma colaboração com a EMBRATUR. Desde então, foram inaugurados novos voos de Brasília, Salvador e Belo Horizonte com destino a Santiago, para a temporada de neve, que abrange os meses de julho a setembro.

Neste estudo, a SKY constatou que a rota entre Rio de Janeiro e Santiago se consolidou como a rota favorita do ano para os brasileiros, reunindo mais de 111 mil passageiros durante o primeiro semestre de 2024, um aumento de 26% em comparação com o ano anterior, situando o trecho na segunda posição no ranking de toda a operação da companhia aérea.

No Brasil, a segunda rota mais demandada foi o trecho Florianópolis - Santiago, que reuniu mais de 76 mil viajantes, um aumento de 74% em comparação com os primeiros seis meses de 2023. Por sua vez, o trecho São Paulo - Santiago somou 66 mil passageiros durante o período analisado.

Sobre a SKY Airline

A SKY é uma companhia aérea low cost chilena com 22 anos de história. Tem presença em 9 países da América, graças às operações domésticas e internacionais de suas filiais no Chile e no Peru, com as quais já transportou mais de 55 milhões de passageiros até hoje.

Conta com uma frota de aviões Airbus A320 e A321. Os aviões com tecnologia NEO da SKY permitem gerar eficiências de combustível, diminuindo a intensidade das emissões da companhia.

Em 2024, foi reconhecida como a segunda frota mais nova da América do Sul pela CH-Aviation, plataforma de inteligência especializada na indústria aérea. Além disso, no mesmo ano, foi catalogada como a melhor companhia aérea low cost da América do Sul pela quarta vez pela Skytrax, organização que busca melhorar a qualidade da experiência de viagem dos passageiros.

Em 2023, obteve o prêmio nacional de satisfação de clientes no Chile, na categoria de Companhias Aéreas.