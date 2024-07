Comunidade de bombeiros lamenta a morte da piloto brasileira durante incêndio florestal nos EUA Juliana Turchetti morreu quando o avião caiu no Lago Hauser inferior enquanto combatia o incêndio na Floresta Nacional de Helena, no estado de Montana

Piloto Juliana Turchetti morre em acidente durante combate a incêndio nos EUA Arquivo pessoal

Autoridades de combate a incêndios divulgaram declarações sobre a morte da piloto de combate a incêndios florestais Juliana Turchetti, brasileira, que morreu em um acidente de avião enquanto combatia o incêndio Horse Gulch na quarta-feira.

“É com o coração pesado que compartilho que Juliana Turchetti, uma piloto de combate a incêndios florestais, morreu em um acidente de avião enquanto apoiava os esforços de supressão de incêndio no Horse Gulch Fire”, disseram Helena Lewis e a supervisora da Clark Forest, Emily Platt. “Nossas mais profundas condolências vão para a família, amigos, colegas de Juliana e as comunidades de combate a incêndios e aviação. Peço que vocês os mantenham em seus pensamentos e orações durante este momento de tristeza.”

“Nossos corações e orações vão para a família, amigos e colegas de Juliana. A comunidade de bombeiros e aviação do IDL foi duramente atingida por esta tragédia”, disse o diretor do IDL, Dustin Miller. “Bombeiros de áreas selvagens, por ar e por terra, se mobilizam para fazer este trabalho perigoso para proteger nossas comunidades e terras. Juliana fez o sacrifício máximo. Nossos corações estão pesados e ela não será esquecida.”

Um comunicado conjunto do Departamento de Agricultura dos EUA, do Serviço Florestal e do Departamento de Terras de Idaho disse que Turchetti estava pilotando um “Fire Boss Air Tractor 802 (AT-802) sob contrato com o Departamento de Terras de Idaho (IDL) emprestado ao incêndio em apoio aos esforços de supressão do Serviço Florestal”.

“Juliana era uma voz feminina ativa no setor durante a última década. Casada com Joe - também piloto agrícola - atuaram no Brasil e mais recentemente nos Estados Unidos”, publicou uma amiga de Juliana em uma rede social.

O National Transportation Safety Board está investigando o acidente com o apoio e a cooperação da Federal Aviation Administration, do US Forest Service e do Lewis and Clark County Sheriff’s Office. Os investigadores chegaram ao local na quarta-feira à tarde, e o avião será limpo e examinado mais detalhadamente em um local diferente.

O xerife do Condado de Lewis e Clark, Leo Dutton, confirmou logo após as 17h que a piloto, estava voando para uma empresa sediada em Idaho, morreu no acidente. Ele e a Administração Federal de Aviação disseram no início da tarde que apenas a piloto estava a bordo no momento do acidente.

Na quinta-feira, Dutton identificou a piloto como Juliana Turchetti, 45, natural do Brasil. Ele disse que ela estava nos EUA trabalhando com um visto e deixa um filho de 17 anos e “numerosos” familiares no Brasil.

“Oferecemos nossas sinceras condolências à família, aos pobres parceiros de serviço e à comunidade da aviação”, disse Dutton em uma mensagem.

O acidente aconteceu por volta das 12h10, de acordo com Dutton, a FAA e duas testemunhas que ligaram para o 911 para relatar o acidente no lado sudoeste do Reservatório Hauser.

O avião que caiu era um Air Tractor AT-802 , aeronave monomotora de coleta de água, de acordo com o National Transportation Safety Board e porta-vozes da FAA. Ela estava trabalhando para o US Forest Service em uma missão de combate a incêndios, disseram Dutton e o NTSB.

Dutton disse em uma entrevista coletiva às 17h que três aviões-tanque monomotores estavam pegando água para jogar no fogo. O primeiro avião que passou foi bem-sucedido em sua corrida, mas o segundo avião atingiu o banco e se despedaçou na água.

Várias pessoas tentaram resgatar a piloto, mas não tiveram sucesso, disse Dutton. Com a ajuda do Lewis and Clark County Search and Rescue e uma equipe de mergulho do Gallatin County Search and Rescue, o corpo do piloto foi recuperado às 17h, de acordo com Dutton.

“Agora, nossas condolências vão para a família. É triste”, disse Dutton à mídia local.