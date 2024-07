ConectaGOL é o novo portal institucional para agências de viagem O lançamento da nova versão do site da GOL voltado para agências e agentes reuniu procedimentos, ferramenta de reserva, treinamentos e notícias do setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 19h15 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

ConectaGOL: novo portal institucional para agências de viagem Divulgação: Gol Linhas Aéreas

Nasce o ConectaGOL, portal institucional da GOL Linhas Aéreas dedicado às agências e aos agentes de viagem. No ar desde sexta-feira, dia 19 de julho, o novo portal tem o papel de reiterar o compromisso contínuo da Companhia em oferecer uma plataforma completa que atenda a todas as necessidades dos profissionais do setor.

O objetivo primordial do ConectaGOL é disponibilizar um espaço onde os agentes de viagens possam encontrar todas as informações necessárias ao pleno desenvolvimento de suas funções. O portal foi projetado para ser um ponto único de acesso a uma gama de recursos, que incluem:

Procedimentos operacionais detalhados: agências e agentes encontram no portal todas as orientações e normas para uma operação mais eficiente e concordante;

Treinamentos atualizados: pelo ConectaGOL, é possível acessar módulos de treinamento que garantem às equipes capacitação e updates de informações;

Publicidade

Ferramenta de reserva: o mote é a agilização do processo de atendimento aos clientes por meio de ferramenta intuitiva e eficiente;

Notícias relevantes: o portal torna-se um canal confiável de atualizações sobre o setor de aviação e viagens, trazendo as mais recentes notícias.

Publicidade

Para além de centralizar as informações em um só lugar, o ConectaGOL tem como premissa proporcionar uma experiência de uso ágil e eficiente, de forma personalizada. De caráter amigável e funcional, a nova interface permite aos agentes de viagem que dediquem mais tempo ao atendimento dos seus clientes e menos esforços em busca de informações. Em suma, mais autonomia.

“Nós da GOL acreditamos no poder transformador das viagens e do turismo e queremos, cada vez mais, fortalecer nossos laços com as agências e os agentes de viagem, oferecendo um atendimento próximo e personalizado. O portal ConectaGOL representa um novo capítulo nessa trajetória: é uma ferramenta completa, capaz de, além de fornecer informações essenciais e atualizadas ao trade, também aprimorar a eficiência operacional de todos os envolvidos. Como Companhia Aérea, nossa missão é oferecer todo o suporte necessário para o crescimento e o sucesso de nossos parceiros”, afirma Danillo Barbizan, diretor de Canais de Vendas da GOL.

Publicidade

Novo chat simplifica o atendimento pós-venda de grupos

Desde 1º de julho, a GOL passou a disponibilizar no site B2B da Companhia um canal exclusivo, via chat, para simplificar as tratativas relacionadas ao atendimento pós-venda de grupos (reservas de 10 ou mais pessoas). Totalmente digital, o novo canal propõe mais agilidade nas interações com o time GOL que envolvem a solução de ações do dia a dia - permite, por exemplo, compartilhar documentos ou copiar e colar informações necessárias.

O acesso ao chat é feito neste link. Após clicar em “Entrar” e fazer o login com CPF e senha, é solicitado o código Token* enviado para o e-mail cadastrado. Para realizar o login no site B2B, é necessário ter o cadastro do Token. Caso o agente não o possua, é preciso solicitá-lo ao usuário administrador da agência de viagem. No ambiente logado, basta clicar no ícone do chat localizado na parte inferior direita da página. Deve-se inserir a frase “Falar com um Colaborador”, e o atendimento será iniciado. Vale ressaltar que as tratativas de grupos via e-mail mantêm-se inalteradas.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro