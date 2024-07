Confira 6 destinos na América do Sul que estão mais baratos para visita em relação a 2023 KAYAK selecionou destinos que apresentaram queda de até 17% no preço médio das passagens e que inspiram uma viagem com tudo o que a estação tem a oferecer, até mesmo neve

San Carlos de Bariloche - Argentina Divulgação KAYAK

De paisagens de tirar o fôlego em Foz do Iguaçu a passeio de esqui em San Carlos de Bariloche, o KAYAK, principal buscador de viagens do mundo com 10 anos de atuação no Brasil, reuniu seis destinos cheios de charme que apresentaram queda no preço médio das passagens para julho em comparação com o mesmo período do ano anterior.

“Julho é um período de alta sazonalidade por conta das férias escolares, época em que muitas pessoas aproveitam para viajar em família. E para aquelas que desejam curtir o clima do inverno sem precisar viajar longas distâncias e ainda economizar, temos na América do Sul excelentes opções de destinos com atrações para todas as idades”, comenta Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK no Brasil.

Foz do Iguaçu, Paraná

O preço médio de passagens aéreas durante o mês de julho é de R$1.039

Em relação a 2023, o preço médio apresentou uma queda de 5% e as buscas aumentaram 33%

Foz do Iguaçu tem um dos cartões postais mais emblemáticos do país, as Cataratas do Iguaçu, e está no radar dos brasileiros para o mês de férias escolares. Durante o inverno de julho o volume das águas tende a ser menor, assim como a chance de pegar chuvas, o que proporciona uma visão mais nítida das cataratas. O Parque das Aves e a represa de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, são outras atrações turísticas da cidade que também valem a visita.

Curitiba, Paraná

O preço médio de passagens aéreas durante o mês de julho é de R$ 838

Em relação a 2023, o preço médio apresentou uma queda de 2% e as buscas aumentaram 53%

Curitiba, a capital brasileira mais fria, é outra cidade do Paraná que parece estar no radar dos brasileiros. As temperaturas baixas se devem ao fato de a cidade ficar a 945 metros acima do nível do mar, o que a torna ideal para degustar da gastronomia diversificada e visitar os parques e bosques, que de acordo com a ferramenta Explore do KAYAK, ocupam 26% de toda a área da cidade, sem se cansar pelo calor.

San Carlos de Bariloche, Argentina

O preço médio de passagens aéreas durante o mês de julho é de R$ 3.648

Em relação a 2023 as buscas aumentaram 50%

Este destino é a cara do inverno. A cidade argentina encanta o viajante que deseja ver a neve de perto por conta de suas paisagens cinematográficas e ainda oferece atividades cheias de aventura com os esportes de inverno e estações de esqui.

Santiago, Chile

O preço médio de passagens aéreas durante o mês de julho é de R$ 1.730

Em relação a 2023, o preço médio apresentou uma queda de 17% e as buscas aumentaram 78%

Vinícolas, paisagens montanhosas, neve e esqui são alguns dos atrativos que podem fazer o viajante escolher Santiago como seu destino de inverno. Sky Costanera, que é o mirante no topo do prédio mais alto da América do Sul, Plaza de Armas e Parque Metropolitano são opções de passeios que merecem estar no roteiro de viagem.

Lima, Peru

O preço médio de passagens aéreas durante o mês de julho é de R$ 2.127

Em relação a 2023, o preço médio apresentou uma queda de 6% e as buscas aumentaram 44%

A cidade oferece diversidade gastronômica e a possibilidade de admirar construções históricas. De Lima, o viajante pode aproveitar para visitar Machu Picchu, que por conta do clima seco e ensolarado típicos do inverno, oferece uma vista inesquecível do sítio arqueológico.

Ushuaia, Argentina

O preço médio de passagens aéreas durante o mês de julho é de R$ 3.252

Em relação a 2023, o preço médio apresentou uma queda de 13% e as buscas aumentaram 112%

Ushuaia é um destino interessante para o viajante que gosta do inverno, de esportes e de aventura. Se tratando de atrações turísticas, a Lagoa Esmeralda pode ser uma excelente opção no roteiro de quem gosta de trilhas. A navegação pelo Canal de Beagle para visitar o Farol Les Eclaireurs, conhecido como o Farol do Fim do Mundo, e um passeio de moto de neve também são alternativas empolgantes que Ushuaia oferece ao turista.

Ferramenta gratuita para economizar na viagem de inverno

KAYAK PriceCheck

Com esta ferramenta gratuita disponível no aplicativo do KAYAK, o viajante pode fazer o upload de uma captura de tela de um itinerário de voo, localizado em qualquer site, e o KAYAK verificará rapidamente centenas de sites para identificar se o usuário está conseguindo um ótimo preço.

Metodologia de dados

O levantamento foi realizado no dia 12 de junho de 2024, na base de dados do KAYAK, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo. Como datas de buscas foram consideradas de 12/12/2023 a 12/06/2024 comparado com 12/12/2022 a 12/06/2023. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 01/07/2024 e 31/07/2024 comparado com 01/07/2023 a 31/07/2023. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. Os destinos foram selecionados pela equipe de PR e Marketing do KAYAK.

SOBRE O KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é o principal metabuscador de viagens do mundo. Com bilhões de buscas em nossas plataformas, ajudamos as pessoas a encontrarem seus voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias perfeitos. Também auxiliamos os viajantes a negócios com a nossa solução de viagens corporativas.









