Confira a programação das Education Sessions da LABACE 2024 Durante os três dias do evento será possível participar de palestras e painéis com os mais relevantes temas da aviação 02/08/2024 - 17h23



LABACE 2024: dias 6, 7 e 8 de agosto no Aeroporto de Congonhas Divulgação

A LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition), o maior evento da aviação de negócios da América Latina, acontece entre os dias 6 e 8 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A 19ª edição da LABACE, evento internacional único para o segmento no Brasil e na América Latina, terá 144 expositores, dentre eles os mais importantes players nacionais e globais, e contará com 44 aeronaves expostas.

Como de costume, o evento trará, durante os três dias, as Education Sessions, palestras e painéis de debates com alguns dos mais relevantes temas relacionados à aviação, como regulamentos, questões de segurança, sustentabilidade, mercado de trabalho, entre outros.

Para participar, basta que os visitantes da feira compareçam ao auditório na hora marcada para as apresentações.

Confira a seguir a programação dos eventos:

Terça-feira, 6 de agosto

Opening – ABAG (13h45-14h15)

Palestrante: Raul Marinho – diretor técnico da ABAG

Temas:

KPIs da aviação de negócios: como está o setor em 2024;

Central de facilitação de slots da ABAG; e

Ações pró-safety e ESG da ABAG em 2024.

ESG vende avião? (spoiler: muito mais do que você imagina!): como uma grande empresa do agronegócio utiliza conceitos de ESG para selecionar seus parceiros de negócio (14h20-14h50)

Palestrante: Aurélio Pavinato – CEO SLC Agrícola, uma colaboração especial com o Zero Summit.

RAB Digital e Operações 91 (14h55-15h25)

Palestrantes: Luciana Vieira – Gerente do Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC; e Fábio Fagundes, Gerente de Operações da Aviação Geral da ANAC.

Aviação Regional no Brasil (15h30-16h35)

Palestrantes: José Eduardo Costas – Líder do Grupo de Trabalho Aviação Regional; Comandante Guilherme de Ribeiro, Gerente-Geral de Operações da Azul Conecta; Marco Porto – Gerente de Acompanhamento de Mercado da ANAC.

Quarta-feira, 7 de agosto

Uso de ferramentas de IA para operações 135 (13h45-14h15)

Palestrantes: Comandante José Ramos – Diretor-Presidente da Azul Conecta; e Sérgio Nobato – Diretor Técnico Azul Conecta.

Leis de incentivo para alavancar o ESG (14h20-14h50)

Palestrantes: Taíla Teloeken – Advogada Tributarista, Sócia da Carpena Advogados; Mia Mamede – Porta-voz dos ODS da ONU; Andreia Moraes Silva – Advogada Tributarista, Sócia da Scharlack Advogados.

Formação de mão de obra técnica de manutenção (14h55-15h25)

Palestrantes: Antônio Campos – Diretor da Mantaer; Pedro di Donato – Gerente Técnico de Normas da ANAC; Éverton Vicente de Lima – Diretor de Manutenção da Embraer; Roberto Salinas de Moraes – Diretor de Gente, Cultura e Liderança da TAM Aviação Executiva.

Painel eVTOL (15h30-16h)

Representante da EVE

Suporte médico em voo e a coordenação internacional em transporte aeromédico (16h05-16h35)

Palestrante: Lilian Cretela – Sócia-Diretora da Aerosafety; e Paulo Alves – Diretor Médico Global da Medaire.

Boas práticas na operação aeromédica (16h40-17h10)

Palestrantes: Eduardo Beni – Professor e Diretor Técnico da ABOA; Marco Baracho – Coordenador do Manual de Boas Práticas da ABOA.

Aeromédico: tendências, perspectivas e oportunidades de mercado (17h15-17h45) Plenária A

Palestrante: Renato Sabaine – Senior Commercial Specialist do Consulado dos Estados Unidos, em parceria com a ABOA.

Quinta-feira, 8 de agosto

Mulheres em carreiras de gestão e sustentabilidade (13h45-14h15)

Palestrantes: Adriano Santos (ediador) - Head de ESG da ABAG; Ana Benevides – Chefe de Gabinete da Diretoria da ANAC; Marcela Anselmi – Gerente de Meio Ambiente da ANAC; Malu Paiva – Vice-Presidente de Sustentabilidade da Vale.

Como está a questão das regras para os eVTOL no Brasil: certificação da aeronave, dos vertiportos, das habilitações de pilotos e as regras de tráfego aéreo (14h20-14h50)

Palestrante: Roberta Andreolli – Presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB/SP.

Inovações regulatórias da ANAC que você precisa conhecer (15h30-16h)

Palestrantes: Mariana Altoé – Superintendente de Licenças de Pessoal da Aviação Civil da ANAC; Melina Zaban – Assessora de Relacionamento com o Regulado da ANAC.

O potencial do etanol para produção de SAF e descarbonização dos setores hard-to-abate (16h05-16h35)

Palestrante: Juliane Yamamoto – Gerente de Sustentabilidade da Raízen.

Mercado do Luxo na Aviação Executiva (17h15-17h45)

Palestrante: Marcelo Campos Teixeira – Professor da Faculdade Roberto Miranda.

Serviço:

LABACE 2024Dias: 6, 7 e 8 de agosto (terça, quarta e quinta-feira)Local: Aeroporto de Congonhas - entrada pela rua Tamoios, 483Horários: 6 e 7 de agosto, das 12h às 20h/ Congresso: 12h às 18h8 de agosto, das 12h às 19h/ Congresso: 12h às 17hIngressos (válidos para os três dias): R$ 660 (visitantes); R$ 140 (profissionais do setor).

Menores de 12 anos não podem acessar o evento

Sobre a ABAG

A ABAG é a Associação Brasileira de Aviação Geral. Ela foi criada em 1992 para defender os direitos e interesses das empresas que atuam em um segmento aeronáutico diverso e complementar às linhas aéreas regulares. A Aviação Geral é também conhecida como Aviação de Negócios, pois é composta por pessoas e organizações que operam aeronaves como forma de apoio a seus negócios. Isso inclui os operadores de táxis aéreos (inclusive os que operam no transporte aeromédico, no setor de óleo & gás e na conectividade das comunidades isoladas da Amazônia), a aviação agrícola, os aeroclubes, as escolas de aviação e as aeronaves de frotas empresariais.