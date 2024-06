Conforto e conveniência nas viagens: conheça os serviços premium disponíveis nas estradas e aeroportos

Alto contraste

Flyby: serviços premium disponíveis nas estradas e aeroportos Divulgação

Conforto e comodidade são aspectos que têm estado cada vez mais no topo das listas de viajantes na hora do deslocamento. Isso porque, seja a trabalho ou lazer, o estresse dos passageiros pode começar desde o embarque nos aeroportos ou nos primeiros quilômetros das rodovias, até o destino final.

Pensando nisso, companhias focadas no bem-estar dos viajantes têm investido em serviços exclusivos para oferecer aos clientes o máximo de conveniência e tranquilidade. É o caso da Flyby Viagens, ecossistema de viagens inteligentes, com atendimento premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, que oferece serviço exclusivo de concierges nos aeroportos. O serviço está disponível nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, proporcionando um atendimento semelhante ao de marcas de luxo.

Na prática, os profissionais da Flyby recepcionam e acompanham cada cliente de forma proativa, antecipando e resolvendo possíveis intercorrências, desde o check-in até a chegada na área segura do aeroporto, garantindo uma jornada tranquila e livre de preocupações. O serviço inclui agendamento de check-in, auxílio com a bagagem, marcação de assentos em caso de troca de aeronave, acompanhamento para embarque, informações sobre o aeroporto, apoio no caso de atrasos e cancelamentos, tudo para que o cliente não tenha qualquer tipo de estresse ou aborrecimento.

Já nas rodovias, a tradicional rede de restaurantes e conveniência Frango Assado, presente há mais de 70 anos no estado de São Paulo, oferece benefícios exclusivos ao longo de seus trajetos nas estradas. Um dos destaques é a área Pet¹, presente em unidades selecionadas da rede. O local é reservado especificamente para receber animais de estimação no período em que os clientes estiverem em compras. Para a comodidade de viajantes que pegam estrada a trabalho, o Frango Assado oferece também local com acesso à internet, tomadas e mesas de apoio para uso de eletrônicos.

Além disso, há estrutura completa com posto de combustível, que inclui estações de carga para carros elétricos², a depender da unidade, e as lojas express³, também em unidades específicas, que agilizam o atendimento dos clientes para até cinco minutos. Outras particularidades são a oficina mecânica, borracharia, farmácia, Banco 24h, banheiros, fraldário, restaurante, padaria e mini mercado.

¹ Não disponível nas unidades de Cambuí, Itu (Castelo 73), Cubatão, Itupeva e Mogi. ² Disponível nas unidades Carvalho Pinto, Castelo 73, Cravinhos e Jacareí; ³ Em Atibaia e Caieiras.

Sobre a FlyBy

A FlyBy Viagens é um ecossistema de viagens inteligentes, com atendimento premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, para busca e reserva de passagens aéreas em Classe Executiva, hospedagens e passeios. Seu grande diferencial é a presença de concierges nos aeroportos de Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) para apoio no embarque e desembarque dos clientes, além do constante monitoramento dos voos para suporte imediato em caso de atrasos e cancelamentos por parte das companhias aéreas. Fundada em 2018 por Gianlucca Nahas e Marco Fragali, eleitos Forbes Under 30 em 2021 na categoria Varejo & E-commerce, a FlyBy encerrou 2023 com faturamento de R$190 milhões de reais, crescimento de 61% em relação ao ano anterior. Em 2024, deve alcançar faturamento de R$400 milhões de reais, com a oferta de novos serviços turísticos e expansão internacional. A empresa também possui um escritório em Miami (EUA), para atender clientes americanos, europeus e latinos.

Sobre o Frango Assado

Fundada em 1952, a rede de postos e restaurantes Frango Assado nasceu como uma barraca de frutas pela família Mamprin, na Via Anhanguera, em Louveira, e tornou-se uma das maiores operadoras de praças de serviços rodoviários do estado de São Paulo. Hoje, o Frango Assado conta com 24 lojas próprias, instaladas majoritariamente em rodovias do estado de São Paulo e Minas Gerais. A marca se destaca por ser uma conveniência completa com lanchonete, restaurante, padaria, minimercado, postos de gasolina, banheiros e muito mais. Em setembro de 2008 foi adquirida pela International Meal Company (IMC).









