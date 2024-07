Congonhas na liderança: aeroporto é o mais pontual do mundo em junho

‌



Os constantes investimentos e melhorias operacionais que a Aena Brasil tem feito, desde que assumiu o aeroporto de Congonhas (CGH), em outubro de 2023, já podem ser conferidos em diferentes índices. É o que mostra o mais recente relatório da Cirium, uma das principais consultorias do mercado de aviação do mundo, que aponta o aeródromo paulista como o mais pontual do mundo na categoria “aeroportos grandes”. O Aeroporto de Congonhas atingiu a marca de 88,25% nas decolagens pontuais. “O compromisso da Aena é fazer de CGH um aeroporto de referência e classe mundial. Esses índices só são possíveis graças ao engajamento dos diferentes atores envolvidos, como as companhias aéreas, os órgãos de navegação aérea e regulatórios, e a todos que prestam serviços no aeroporto, a quem agradecemos a parceria”, reforça o diretor do aeroporto, Kleber Meira.A Cirium classifica os aeroportos em quatro categorias, com base no número de assentos oferecidos nos voos de partida e no alcance dos voos. Globais, 25 a 40 milhões de assentos, que atendem a pelo menos três regiões do mundo; grandes, 25 a 40 milhões de assentos, mas que não atendem a pelo menos três regiões; médios, 15 a 25 milhões de assentos; e pequenos, 5 a 15 milhões de assentos. -- Sobre a Aena BrasilAena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).

