Congonhas recebe loja pop up da NFL Ação faz parte da divulgação do primeiro jogo da liga que será realizado no Brasil em setembro Luiz Fara Monteiro 12/08/2024 - 10h41



Aeroporto de Congonhas: loja da NFL Divulgação Aena Brasil

Desde o começo de agosto, quem passa pelo saguão central do Aeroporto de Congonhas pode conferir as novidades exclusivas da loja oficial da NFL (National Football League), a maior liga de futebol americano do mundo e a mais popular dos EUA. Com dezenas de produtos licenciados, a operação no país é parte da ação comemorativa ao primeiro jogo da NFL no Brasil, no dia 06 de setembro. Congonhas foi escolhido por ser uma grande vitrine por onde passam milhares de pessoas diariamente. A loja da NFL, que fica no saguão central, à esquerda das escadas rolantes que sobem para o embarque, ficará com suas portas abertas até o dia 31 de outubro.

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).