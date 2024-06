Conheça 4 destinos românticos em que a TAAG faz conexão a partir de São Paulo Com voos cinco vezes por semana, a companhia angolana oferece uma conexão acessível entre o Brasil, a África do Sul e a Europa

TAAG – Angola Airlines: 4 destinos românticos a partir de São Paulo (Divulgação TAAG)

Às vésperas do Dia dos Namorados no Brasil, a TAAG Linhas Aéreas se destaca ao oferecer uma ampla variedade de destinos ao redor do mundo. A companhia aérea angolana proporciona conexões diretas a pontos turísticos icônicos, como São Tomé, Maputo, Lisboa e Cidade do Cabo.

Atualmente, os voos da companhia partem cinco vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção à capital de Angola, Luanda, com saídas às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. A partir de Luanda, os viajantes têm acesso a voos diários que conectam a diversas cidades românticas da África do Sul e da Europa.

A Ilha São Tomé e Príncipe, com suas paisagens e clima tropical, oferece um cenário verdadeiramente romântico. As praias isoladas e as vistas deslumbrantes proporcionam um ambiente de privacidade e tranquilidade, perfeito para momentos a dois. Além disso, a ilha oferece uma variedade de atividades emocionantes, desde explorar trilhas na floresta tropical até mergulhar nas águas cristalinas do Oceano Atlântico, proporcionando uma mistura emocionante de aventura e romance.

Já Maputo, a capital de Moçambique, é um destino romântico que vai muito além das suas belas praias. A cidade se destaca pela sua diversidade geográfica, oferecendo aos casais uma ampla gama de opções para explorar. As praias deslumbrantes ao longo da costa de Maputo proporcionam um cenário perfeito para passeios românticos ao pôr do sol e momentos tranquilos à beira-mar.

Além disso, o país é ideal para os brasileiros se sentirem em casa, já que o destino tem como idioma oficial o português, que é falado principalmente como segunda língua por cerca de metade de sua população.

A Cidade do Cabo, conhecida por sua deslumbrante beleza natural é um dos principais destinos africanos escolhidos pelos brasileiros. Com seus ícones naturais, como a Table Mountain e a Península do Cabo, a cidade oferece um cenário espetacular para casais apaixonados. Ela é famosa também pelos seus vinhos tradicionais e conhecida pela diversidade de atividades disponíveis, desde passeios românticos ao longo da costa até trilhas panorâmicas na montanha.

Lisboa, a capital portuguesa, foi o destino internacional mais procurado pelos brasileiros em 2023 e é um dos destinos mais românticos do mundo. A capital lisboeta é uma cidade histórica, com seus edifícios antigos e azulejos coloridos, criando uma atmosfera única que envolve os visitantes e que por si só transmite o cenário perfeito para casais.

Sobre a TAAG

A TAAG – Angola Airlines – foi fundada em 1938 e está baseada em Luanda, capital de Angola. Por mais de 80 anos, conecta os angolanos por meio de voos domésticos e internacionais. A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.









