Conheça o drone que combate as mudanças climáticas: uma colaboração entre a Suécia e a Colômbia Ministério do Clima e do Meio Ambiente da Suécia, o Ministério da Ciência da Colômbia, a Saab, a Universidade EAFIT da Colômbia e o Instituto Real de Tecnologia KTH da Suécia apresentam um novo projeto de VANT de Combate à Mudança Climática Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro 01/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h11 )

VANT não tripulado será equipado com sensores especializados e será implantado para medir as concentrações de gases de efeito estufa Divulgação SAAB

Um projeto bem-sucedido de colaboração entre a Universidade EAFIT, na Colômbia, o Instituto Real de Tecnologia KTH, na Suécia, e a Saab resultou em um novo veículo aéreo não tripulado (VANT) capaz de coletar dados para o monitoramento do clima. O projeto foi lançado oficialmente no âmbito da COP16, por Romina Pourmokhtari, Ministra do Clima e do Meio Ambiente da Suécia, Yesenia Olaya, Ministra da Ciência da Colômbia, Eva Axelsson, Chefe do Grupo de Sustentabilidade da Saab, e Olga Lucía Quintero, supervisora acadêmica do projeto pela EAFIT.

“Temos o prazer de anunciar essa iniciativa histórica, que não apenas exemplifica a sólida cooperação entre a Colômbia e a Suécia, mas também celebra nosso compromisso compartilhado com a inovação tecnológica para a proteção e o monitoramento ambiental”, afirma a Ministra do Clima e do Meio Ambiente da Suécia, Romina Pourmokhtari.

O veículo aéreo não tripulado será equipado com sensores especializados e será implantado para medir as concentrações de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, bem como outros poluentes e aerossóis na atmosfera. Além disso, o VANT pode ser utilizado para avaliar a saúde da floresta amazônica, terras agrícolas e outros ecossistemas, detectando quaisquer alterações nos padrões de vegetação e nas condições do solo.

Ao correlacionar essas medições com imagens de solo obtidas pela aeronave, a missão busca complementar os dados de satélite existentes. O objetivo final é aplicar as concentrações medidas em modelos de previsão matemáticos e baseados em IA de larga escala, que podem ajudar a entender e gerenciar melhor as complexidades do nosso sistema climático global.

Contribuir para a mitigação da mudança climática é uma das prioridades do governo do Presidente Petro e, com o projeto anunciado hoje, avançamos em direção a essa meta de grande importância para todos. O monitoramento da biodiversidade e da mudança climática nos ajudará a antecipar e encontrar soluções de ciência, tecnologia e inovação para os desafios que isso representa”, diz Yesenia Olaya, Ministra da Ciência da Colômbia.

“Na Saab, acreditamos que a inovação e a cooperação são fundamentais para combater as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança das pessoas e da sociedade. Ao apoiar, fundar e supervisionar as diferentes etapas, a Saab tem buscado fomentar a colaboração acadêmica e promover o modelo da Hélice Tripla entre a Colômbia e a Suécia”, diz Eva Axelsson, diretora de sustentabilidade da Saab.

Sobre o projeto

Desde fevereiro de 2023, um grupo multinacional de engenheiros de pesquisa do Instituto Real de Tecnologia KTH e da Universidade EAFIT tem trabalhado em conjunto para projetar e construir o VANT.

O Projeto Combat Climate Change tem sido uma oportunidade para os engenheiros de pesquisa experimentarem a colaboração em um contexto internacional. Como consultora do projeto, a Saab apoiou o projeto com o objetivo de promover o modelo Triple Helix, alinhando interesses científicos, sociais e de mercado.

