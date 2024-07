Saiba quais são os 20 aeroportos mais movimentados do mundo Nova edição do conjunto de dados de tráfego aéreo mais abrangente do setor - o ACI World - revela a forte retomada das viagens aéreas

Avião nas proximidades do aeroporto de Atlanta, o mais movimentado do mundo Reprodução/Instagram/@atlairport

O Conselho Internacional de Aeroporto (Airports Council International | ACI World) publicou hoje seu mais recente conjunto de dados de tráfego aeroportuário, confirmando a lista dos 20 aeroportos mais movimentados do mundo em 2023.

As principais conclusões confirmam que o tráfego global total de passageiros em 2023 foi próximo de 8,7 bilhões devido ao ressurgimento contínuo do tráfego internacional. Este segmento foi impulsionado por vários fatores, incluindo os benefícios esperados da reabertura dos mercados asiáticos e uma inclinação crescente para viagens, apesar das condições macroeconômicas.

O diretor-geral e CEO de ACI World, Luis Felipe de Oliveira, disse que as descobertas do conjunto de dados indicam que a demanda por viagens aéreas está mais forte do que nunca.

“O tráfego internacional de passageiros já se recuperou quase totalmente da pandemia e as disparidades regionais desapareceram. A reabertura da China impulsionou grande parte do forte crescimento de 2023 e impulsionou o Aeroporto Internacional Guangzhou Baiyun de volta ao grupo dos Top 20. O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta continua a liderar, mas o renascimento dos centros do Oriente Médio e Ásia-Pacífico é o destaque dos números de 2023″, disse Oliveira.

“A carga aérea diminuiu ligeiramente ano após ano, mas é importante lembrar que o setor está a recalibrar-se dos máximos históricos dos últimos anos. O tráfego de carga está concentrado nos aeroportos centrais e Hong Kong mantém o seu primeiro lugar. Entretanto, qualquer que seja a posição que um aeroporto ocupe nos rankings, cada um deles é parte integrante das comunidades que serve. Os aeroportos são resilientes, adaptáveis e apoiam o desenvolvimento social e econômico. ACI World continua a defender que os aeroportos em todo o mundo garantam que os seus benefícios sociais sejam usufruídos por tantas pessoas quanto possível”, completou.

Atlanta, Dubai e Dalla: os aeroportos mais movimentados do mundo Arte Airports Council International (ACI)

ACI World coleta dados do tráfego aeroportuário todos os anos por meio de sua rede global de membros operadores de aeroportos, investidores e partes interessadas da aviação. O conjunto de dados revela classificações de passageiros, carga e movimentação de aeronaves em mais de 2.700 aeroportos em mais de 185 países e territórios. Ele permite que os usuários filtrem números precisos e confiáveis que podem ser segmentados ao nível regional, nacional e aeroportuário e por tipo de tráfego.

Dados sobre passageiros

• Os números finais indicam que o total global de passageiros em 2023 está próximo de 8,7 bilhões, representando um aumento de 30,5% em relação a 2022 ou uma recuperação de 94,2% em relação aos resultados pré-pandemia (2019).

• O número total global de passageiros confirmado para 2023 representa uma precisão notável de 99,88% em relação ao valor previsto na Previsão Anual de Tráfego Mundial da ACI 2023-2052 em fevereiro de 2024, destacando a confiabilidade das estatísticas e previsões de ACI World.

• Os 20 principais aeroportos, que representam 16% do tráfego global (1,41 bilhões de passageiros), registaram um ganho de 26,4% em relação a 2022 ou uma recuperação de 96,8% em relação a 2019 (1,46 bilhões de passageiros em 2019).

• O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta está no topo da classificação de 2023, seguido pelo Aeroporto Internacional de Dubai e Dallas Forth Worth.

• Depois de alcançar o topo da classificação em 2020, o Aeroporto Internacional Guangzhou Baiyun caiu para a 58ª posição em 2022, mas recuperou o 12º lugar em 2023.

• Oito aeroportos do top 20 do ranking estão nos Estados Unidos. Quase todos têm quotas significativas de passageiros domésticos (entre 70% e 95% do tráfego doméstico).

• O maior salto no ranking dos 20 primeiros foi registado pelo Aeroporto Internacional de Incheon. O aeroporto melhorou a sua classificação da 99ª posição em 2022 para a 20ª posição em 2023.

Dados sobre carga aérea

• Estima-se que os volumes de carga aérea tenham diminuído 1,8% ano após ano (-4,9% versus 2019), terminando perto de 115 milhões de toneladas em 2023.

• O tráfego aéreo de carga está mais concentrado entre os principais aeroportos. Os volumes de carga aérea nos 20 principais aeroportos, representando cerca de 42% (47,9 milhões de toneladas) dos volumes globais em 2023, caíram 3,2% em 2023 ano após ano, mas mantiveram um ganho de 1,6% vs 47,1 milhões de toneladas em 2019.

• O declínio pode ser atribuído às atuais tensões geopolíticas e às perturbações no comércio global e nas cadeias de abastecimento.

• Hong Kong manteve-se na liderança, seguido por Memphis e Shanghai Pudong.

Dados sobre movimentos de aeronaves

• Os movimentos globais de aeronaves em 2023 foram próximos de 96 milhões, representando um ganho de 12,6% em relação aos resultados de 2022 ou uma recuperação de 92,8% em relação aos resultados pré-pandemia (2019).

• Os 20 principais aeroportos, que representam perto de 11% do tráfego global (10,5 milhões de movimentos), registaram um ganho de 12,2% nos seus resultados de 2022 ou uma recuperação de 95,3% nos seus resultados de 2019 (11 milhões de movimentos em 2019).

• Onze aeroportos do top 20 do ranking estão nos Estados Unidos.

• ATL lidera com 776 mil movimentos, o que representa uma recuperação de 85,8% face aos resultados de 2019 (904 mil movimentos em 2019).

• Chicago O’Hare está em 2º lugar depois de liderar ATL em 2018 e 2019, seguido por DFW.

Sobre o ACI

Airports Council International (ACI) é a organização internacional de aeroportos, com 712 membros, que operam 1.925 aeroportos em 171 países. O escritório da América Latina e Caribe (ACI-LAC) conta com 270 aeroportos em 34 países e territórios, que administram 95% do tráfego aéreo da região.