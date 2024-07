Conheça os 3 melhores destinos de viagem no Brasil para 2024 Pesquisa realizada pela Online Cassino aponta os três melhores destinos dentro do país para viajar ainda em 2024

Alto contraste

A+

A-

Pesquisa realizada pela Online Cassino aponta os três melhores destinos dentro do país Divulgação Sherlock Communications

Seja bem-vindo ao Brasil! Rico em belezas naturais de Norte a Sul e cheio de opções quando o assunto é viajar para conhecer novas culturas, paisagens e principalmente, belezas naturais. Seja pela gastronomia, paisagens, tradições culturais e diversos outros, o Brasil está repleto de experiências para todos os tipos de gosto. Pensando nisso, a onlinecassino.com.br realizou um estudo para verificar quais são os 3 melhores destinos para o viajante conhecer ainda em 2024. Confira tudo!

1 - Lençóis Maranhenses (MA)

Entre abril e agosto, os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, são o lugar ideal para você viajar e conhecer. O principal ponto de visitação é o Parque Nacional do Lençóis Maranhenses, que conta com uma junção de dunas e lagoas que formam paisagens paradisíacas. Além das suas volumosas dunas com piscinas naturais com água cristalina, você pode se aventurar em vários passeios guiados, andar em quadriciclos por todas praias, ou até mesmo ter a chance de praticar kitesurfe com os ventos que ajudam a refrescar o turista que vai ao Maranhão.

Para quem ainda não conhece o nordeste brasileiro, os Lençóis Maranhenses são o primeiro destino dentro do Brasil. E, para quem já conhece, sabe que é o lugar que merece mais de uma visita durante sua vida, ainda mais considerando que você precisa de quase uma semana só para visitar todas as atrações da região.

Publicidade

2 - Gramado (RS)

Gramado é uma das cidades gaúchas que felizmente sofreu pouco com as consequências das fortes chuvas e inundações que atingiram o estado nos últimos meses. Assim, a grande maioria das atrações turísticas da cidade e da vizinha Canela estão em funcionamento, ainda que com menos visitantes.

Publicidade

Localizada na região serrana do Rio Grande do Sul, Gramado é o destino ideal para você comemorar as festas de final de ano, a cidade fica iluminada para seus turistas criando um clima harmônico de natal. Mas a cidade não pára durante o ano inteiro, a cidade é conhecida por receber o maior festival de cinema do Brasil e durante o inverno brasileiro entre os meses de junho e agosto, a cidade fica lotada de turistas buscando um clima mais frio. Gramado conta com uma estrutura arquitetônica de grande influência das colônias alemã e italiana, a variedade gastronômica e de passeios mostram ao público um pouco da cultura europeia dentro do Brasil.

O municipio ainda conta com grandes opções para passeios abertos, como o parque do Mini Mundo e o parque do Lago Negro. Outro ponto que se destaca em Gramado é a sua culinária, que é mundialmente conhecida pela produção do chocolate e das centenas de opções da culinária italiana. Uma grande vantagem da cidade também é sua localização. Gramado fica próximo para viagens “bate-volta” em outras regiões do Rio Grande do Sul, aumentando ainda mais as opções de passeios e lugares para conhecer durante a sua viagem.

3 - Monte Verde (MG)

Com uma estrada cercada de montanhas até sua chegada, Monte Verde é um destino ideal para quem gosta de uma boa comida, do clima frio e se desconectar um pouco das grandes cidades do Brasil. Localizado no município de Camanducaia, a cidade conta com dezenas de passeios no seu centro e destinos próximos para explorar. Pedra Redonda, Pedra Partida, Chapéu do Bispo, Pico do Selado e Platô, são alguns dos exemplos que podem ser explorados durante a sua estadia na cidade.

Além da farta comida típica mineira, existem outras opções gastronômicas que se destacam na pequena cidade. Monte Verde conta também com uma forte influência italiana na sua gastronomia, além de doces como geleias, chocolates e fondue, principalmente nas épocas mais frias do ano.

Por ser considerada uma cidade “fria” do Brasil, Monte Verde se aproveita desse título. Além de ter uma pista de patinação, o município conta com um bar feito todo de gelo: o Ice Bar. Mas esteja bem agasalhado e preparado, porque o estabelecimento pode chegar a temperaturas de mais de quinze graus negativos.

Viaje hoje mesmo dentro do Brasil

O Brasil é um país enorme e conta com destinos incríveis para você conhecer o quanto antes! Sejam praias, montanhas e uma arquitetura própria para cada canto do território brasileiro, não faltam opções para você embarcar na sua próxima aventura hoje mesmo!









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.