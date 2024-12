Conheça os destinos mais vendidos na Azul Friday Recife foi o destino campeão pelo segundo ano consecutivo, outras sete cidades do Nordeste apareceram no ranking Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/12/2024 - 23h16 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul Viagens: destinos mais procurados Guilherme Ramos

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, divulgou nesta quinta-feira (5) os dez destinos mais vendidos durante a Azul Friday, que aconteceu entre os dias 27 e 29 de novembro. Recife ficou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, com um aumento de 21% em relação a 2023. Já a cidade de Maceió também manteve o segundo lugar, enquanto Orlando subiu do sétimo para o terceiro lugar em 2024, sendo, ao lado do Chile, os únicos destinos internacionais a aparecerem na lista.



As cidades do Nordeste foram as protagonistas e reforçaram a vocação da região para o Turismo, ocupando sete das dez posições, com João Pessoa aparecendo pela primeira vez, em nono lugar. “A Azul Friday foi um sucesso e mostrou que os brasileiros estão cada vez mais interessados em conhecer as belezas do próprio país, com destinos que oferecem ecoturismo, gastronomia, história e cultura. Também mostrou a força das nossas agências, tanto de Azul Viagens quanto as parceiras, que conseguiram atrair o público para as nossas

ofertas”, afirmou Giuliana Mesquita, Gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens.



Os pacotes foram comercializados com descontos exclusivos para as datas, oferecendo diferentes tipos de produtos, como passagens aéreas, hotéis, pacotes de viagens completos, aluguéis de carros e outros.

‌





Confira abaixo os destinos mais vendidos na Azul Friday de 2024:



1. Recife



‌





2. Maceió





3. Orlando



‌





4. Porto Seguro





5. Salvador





6. Natal





7. Fortaleza





8. Chile





9. João Pessoa





10. Florianópolis

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.