Conselho de Administração da Boeing nomeia Kelly Ortberg como Presidente e CEO Respeitado profissional tem mais de 35 anos de experiência na indústria aeroespacial Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2024 - 18h36 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h37 ) ‌



Kelly Ortberg: novo presidente e CEO da Boeing Divulgação

A Boeing anunciou hoje que seu Conselho de Administração elegeu Robert K. “Kelly” Ortberg como novo presidente e CEO da empresa, a partir de 8 de agosto de 2024. Ortberg também fará parte do Conselho de Administração da Boeing.

Ele sucederá Dave Calhoun, que anunciou sua intenção de se aposentar da empresa, tendo atuado como presidente e CEO desde janeiro de 2020, e como membro do Conselho de Administração da Boeing desde 2009.

“O Conselho conduziu um processo de busca minucioso e extenso nos últimos meses para selecionar o próximo CEO da Boeing, e Kelly possui as habilidades e experiência adequadas para liderar a Boeing em seu próximo capítulo”, disse Steven Mollenkopf, presidente do Conselho de Administração. “Kelly é um líder experiente e profundamente respeitado na indústria aeroespacial, com uma reputação bem estabelecida de construir equipes fortes e gerenciar empresas complexas de engenharia e manufatura. Estamos ansiosos para trabalhar com ele enquanto lidera a Boeing neste período importante de sua longa história.”

“O Conselho também gostaria de agradecer a Dave Calhoun por sua forte liderança na Boeing, primeiro como presidente e depois como CEO, quando assumiu o comando da empresa durante os desafios dos últimos anos”, acrescentou Mollenkopf.

“É com honra e humildade extremas que me junto a esta empresa icônica”, disse Ortberg. “A Boeing possui uma história tremenda e rica como líder e pioneira em nossa indústria, e estou comprometido em trabalhar junto com os mais de 170 mil funcionários dedicados da empresa para continuar essa tradição, com segurança e qualidade em primeiro plano. Há muito trabalho a ser feito, e estou ansioso para começar.”

Ortberg, de 64 anos, traz mais de 35 anos de liderança na indústria aeroespacial para esta posição. Ele começou sua carreira em 1983 como engenheiro na Texas Instruments e depois ingressou na Rockwell Collins, em 1987, como gerente de programa, ocupando posições de liderança cada vez mais importantes na empresa antes de se tornar seu presidente e CEO em 2013. Após cinco anos liderando a Rockwell Collins, ele conduziu a integração da empresa com a United Technologies e RTX até sua aposentadoria da RTX em 2021. Ele ocupou diversos cargos importantes na indústria, sendo membro do Conselho de Administração da RTX. Além disso, ele faz parte do Conselho de Administração da Aptiv PLC, uma empresa global de tecnologia e líder do setor em arquitetura de sistemas veiculares. Ele é o ex-presidente do Conselho de Governadores da Aerospace Industries Association (AIA).

Ortberg possui bacharelado em engenharia mecânica pela Universidade de Iowa.

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa aproveita os talentos da uma base global de fornecedores para impulsionar oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades.

