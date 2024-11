Consórcio desenvolverá tecnologias espaciais ao programa F-35 do governo finlandês A ICEYE, líder global em operações de satélite de Radar de Abertura Sintética (SAR) para Observação da Terra, será a líder do consórcio Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/11/2024 - 16h58 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h58 ) twitter

Os membros do consórcio ICEYE, Insta, Huld, DA group, FMI com a Lockheed Martin, as Forças de Defesa da Finlândia e o Ministério da Defesa da Finlândia lideram o projeto no escritório da ICEYE em outubro de 2024 Foto: Divulgação

A ICEYE será a principal liderança do consórcio em um programa de participação industrial para o programa F-35 do Ministério da Defesa da Finlândia. O projeto desenvolverá tecnologias espaciais avançadas e de inteligência conjunta, além de recursos de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) para usuários militares, como as Forças de Defesa da Finlândia.

O consórcio, composto pela ICEYE e por importantes participantes do setor no país como Insta, Huld, DA-Group e o Instituto Meteorológico Finlandês como fornecedor, trabalhará em conjunto com a Lockheed Martin no avanço do desenvolvimento tecnológico. Isso incluirá a progressão de recursos inovadores, como análises com Inteligência Artificial (IA), e abrangerá o desenvolvimento de células ISR móveis, análises avançadas e imagens SAR de alto desempenho para todas as condições climáticas e de luminosidade, tornando-as especialmente adequadas para as exigentes condições climáticas e de iluminação do Ártico no entorno norte da OTAN. A inteligência baseada no espaço continua sendo uma ferramenta vital para apoiar operações militares em terra, mar e ar, e o programa demonstra a disposição finlandesa de desenvolver e adotar tecnologias avançadas de uso duplo que aumentam a eficiência e a eficácia operacional no campo de batalha moderno.

A parceria entre os principais inovadores do setor aeroespacial e de defesa visa apoiar as Forças de Defesa da Finlândia com o objetivo de aumentar a segurança do fornecimento e fortalecer a posição da Finlândia como líder em tecnologia aeroespacial de ponta. Os recursos avançados também apresentarão oportunidades para maior expansão e colaboração com os aliados da OTAN e outras nações amigas, abrindo caminho para o crescimento das exportações dos membros do consórcio.

“O papel da ICEYE nesta iniciativa é um marco significativo. Essa parceria se alinha com nossa ambição de fortalecer as capacidades de informação e desenvolver tecnologias avançadas, garantindo que as Forças de Defesa e os Aliados finlandeses possam ser equipados com o conhecimento e as competências vitais necessários para manter a vantagem estratégica”, disse Pekka Laurila, diretor de estratégia e cofundador da ICEYE.

A Lockheed Martin Space contribuirá com sua estrutura de processamento de sensores de ponta e com o sistema Global Automated Target Recognition (GATR) habilitado para inteligência artificial (IA). O software GATR baseado em nuvem automatiza a análise de imagens de satélite usando algoritmos de deep learning e bibliotecas de código aberto para identificar e classificar rapidamente objetos em grandes áreas em todo o mundo.

“As soluções de missão avançada da Lockheed Martin fornecerão às Forças de Defesa da Finlândia uma consciência situacional aprimorada e suporte confiável a decisões para operações em múltiplos domínios”, disse Rod Drury, vice-presidente de Negócios Globais da Lockheed Martin Space. “Essa colaboração tecnológica internacional demonstra o compromisso da Lockheed Martin com o avanço das capacidades de segurança do século XXI de nossos aliados e parceiros de missão da OTAN.”

Por meio de uma parceria estratégica com as Forças de Defesa da Finlândia e aquisições anteriores de jatos de combate, a empresa de tecnologia Insta tem décadas de experiência em soluções de defesa exigentes. A Insta tem um forte foco no desenvolvimento de sistemas de comando e controle (C2) de última geração e soluções modernas utilizando dados e IA que ajudam a executar operações bem-sucedidas em vários domínios.

“O pré-requisito mais importante para operações em vários domínios é um quadro situacional em tempo real. Queremos nos envolver em uma colaboração exclusiva com os principais especialistas nacionais e internacionais, garantindo assim o desenvolvimento contínuo da segurança e do desempenho da consciência situacional em um mundo cada vez mais conectado em rede. Trazemos para o projeto nosso profundo conhecimento e nossa experiência de classe mundial sobre como diferentes dados de sensores podem ser processados e integrados aos sistemas C2 e, possivelmente, aos sistemas correspondentes dos aliados da OTAN”, diz Petri Reiman, vice-presidente sênior da Insta.

A Huld tem mais de 35 anos de experiência no domínio espacial, além de ampla experiência em segurança e defesa nacional. “A Huld está orgulhosa de ver essa importante iniciativa começar, já que estamos planejando esse projeto inspirador com parceiros há muito tempo. Prevemos utilizar nossa melhor experiência em sistemas digitais e design de produtos para desenvolver essa capacidade com nossos parceiros e contribuir para a defesa nacional da Finlândia e a segurança de nossa sociedade”, disse Matti Anttila, Diretor de Defesa e Espaço da Huld.

“As inovações em segurança são a força motriz do DA-Group. Nesse consórcio, traremos nossas inovações para o bem comum e seremos melhores com nossos parceiros. Já provamos anteriormente que podemos fazer grandes coisas. O DA-Group agora está esperando para começar a trabalhar e obter resultados dentro do prazo estabelecido”, disse Pekka Airola, CEO do DA-Group.

“O Finnish Meteorological Institute (FMI) é a principal organização pública nacional no campo de serviços e pesquisas relacionadas ao espaço na Finlândia. Essa parceria sobre informações avançadas de satélite com os principais participantes industriais finlandeses e a Lockheed Martin fortalece ainda mais o papel do FMI como fornecedor de dados de satélite e produtos de dados”, diz Jyri Heilimo, diretor do FMI Arctic Space Centre.

