Copa Airlines comemora com autoridades e agências de viagem o início dos voos em Florianópolis Companhia aérea mais pontual da América Latina já está operando no Floripa Airport com destino a dezenas de cidades das Américas

Copa Airlines: início dos voos em Florianópolis Divulgação Copa Airlines

A Copa Airlines promoveu na tarde da última quarta-feira (26) um coquetel com autoridades públicas, lideranças de agências de viagem e formadores de opinião no Rooftop Floripa Square, no Estreito, em Florianópolis (SC). O evento ocorreu em comemoração ao início bem-sucedido das operações da companhia aérea na capital catarinense, desde terça-feira.

Copa está agora interligando Florianópolis com o Panamá, dando acesso a dezenas de países das Américas. A companhia aérea com pontualidade acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo, atestada por consultoria internacional, atende atualmente 85 cidades, de 32 países, e pretende oferecer experiência classe mundial aos passageiros de Santa Catarina e região.

“Nós estamos muito felizes por promover a conexão entre destinos turísticos excepcionais, que são Florianópolis e Panamá, além de permitir aos passageiros viagens mais ágeis para inúmeras cidades dos EUA, México e Caribe, entre outras. Essa expansão dos nossos serviços é resultado de maior diálogo com governos, secretarias de turismo e administrações de aeroportos”, enfatiza o gerente Nacional da Copa Airlines, Raphael de Lucca.

A Copa Airlines dispõe do Hub das Américas®, centro de conexões aéreas com práticos e convenientes serviços, no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá. Nele, as escalas são rápidas, pois não há a necessidade de passagem por alfândega ou imigração.

Autoridades públicas, lideranças de agências de turismo e o time de Copa Divulgação Copa Airlines

Só nos Estados Unidos, a Copa Airlines opera em 16 cidades, com destaque para Nova York, Orlando, Miami, San Francisco, Boston, Chicago, Las Vegas e Los Angeles. Há também voos para mais 13 destinos no Caribe, tais como Aruba, Curaçao e Saint Maarten.

Nesta fase de implementação, a frequência dos voos será de três vezes por semana: às quartas, sextas e segundas, com saída de Florianópolis às 01h25 (horário local) e chegada no Panamá às 06h30 (horário local).

Já às terças, quinta e domingos, haverá a saída da Cidade do Panamá, programada para às 15h23 (horário local), com a chegada a Florianópolis às 00h22 (horário local). As passagens já estão esgotadas até o final de agosto.

A partir de setembro, uma quarta frequência de voo será adicionada na operação da rota.

Equipe de Copa Airlines comemora início das operações em Floripa Divulgação Copa Airlines

Copa Airlines oferece também como diferencial o programa Stopover, que permite aos passageiros desfrutarem das belezas naturais, gastronômicas, culturais e arquitetônicas únicas do Panamá, por até 7 dias, sem custos adicionais na tarifa aérea. É a oportunidade incrível de visitar dois destinos em uma única viagem.

“O início das operações da Copa Airlines conectando Florianópolis com tantos destinos é um marco que vai além do turismo internacional. É uma oportunidade para catalisar o crescimento econômico de Santa Catarina, um estado fortemente empreendedor e que, possuindo menos de 1% do território nacional, já é a 6ª maior economia do Brasil”, afirma Valton Werner Junior, CEO do Floripa Square.

A Copa Airlines foi ainda reconhecida pela Cirium como a “Companhia Aérea Mais Pontual da América Latina em 2023″, com índice de pontualidade de 89,46%, posicionando-se entre as três companhias aéreas mais pontuais do mundo e mantendo a liderança na região de atuação. Além disso, a companhia aérea foi nomeada uma das 15 melhores companhias aéreas internacionais no Readers’ Choice Awards 2023 da Conde Nast Traveler, sendo a única da região das Américas na lista. Também foi reconhecida, mais uma vez, pelo nono ano consecutivo, com o prêmio SKYTRAX, como a melhor companhia aérea da América Central e do Caribe em 2024.

Sobre a Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Operando há 75 anos, estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o principal do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria de Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países da América do Norte, Central e do Sul e Caribe, e oferece pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo. Para planejar sua viagem, gerenciar suas reservas, comprar bilhetes com segurança em seis moedas, usar o Web Check-in e encontrar informações sobre as políticas de viagem e requisitos de imigração,

visite o site.

Sobre o Floripa Square

É um complexo que reúne soluções para estratégias de marketing e branding, que integra o mais icônico projeto mídia DOOH na América Latina, a Megatela Floripa Square, com seus 350m2 e a mais de 50m de altura, e um Rooftop com mais de 1.000m2 para eventos empresariais e ativações, impulsionando negócios e posicionando marcas, produtos e serviços através de experiências e conteúdos no presencial, que engajam e amplificam no digital.









