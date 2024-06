Copa Airlines e Grupo Xcaret promovem famtrip em Tulum, no México Visita faz parte da série de ações de lançamento do voo da companhia aérea conectando o Panamá ao Aeroporto Internacional de Tulum

Copa Airlines: famtrip no México Divulgação Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede aérea global Star Alliance, em parceria com o Grupo Xcaret, promove uma famtrip para Tulum, no México, de 26 a 30 de junho de 2024, com uma comitiva de 12 representantes de agências brasileiras do segmento MICE – focadas em negócios e eventos.

A visita faz parte de uma série de ações realizadas pela companhia aérea para o lançamento de sua nova rota, conectando o Panamá ao Aeroporto Internacional de Tulum. O grupo, inclusive, viajou em direção à cidade mexicana no voo inaugural, que partiu do Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, em 26 de junho de 2024, às 7h45 do horário local, e tem chegou a Tulum às 10 horas.

Integram a comitiva: Gabriela de Souza Gomes, Executiva de Vendas da Copa Airlines; Gabriel Lopez Perez, gerente de vendas do Grupo Xcaret no Brasil; Alexandre Silva de Souza, da Central de Eventos; Caroline Santana Alves, da Cheers Corp; Claudia Sotte Benucci, da Renase; Fabiana Candeloro Gaiolli, da Top Service; Marcel Henrique Boconcello Simões, da TSB ETC; Marcio Magarinos Torres, da MCI Brasil; Marcus Vinicius Rocha Rodriguez, da Copastur; Monica Luro Costa Gonçalves, da Queensberry; Rafaella Corazza, da Costa Brava; Sandra Siniscalchi Sciacca, da Discover Eventos e Tania Matie Koshoji Iyeiri, da Quickly Travel.

“Essa famtrip é uma grande oportunidade de reunirmos grandes parceiros nacionais para mostrar um pouco da estrutura que a região de Tulum oferece para os diversos tipos de objetivos de viagem. Sem dúvida essa nova rota trará uma contribuição significativa não apenas para a Copa Airlines e o turismo local, mas também aos próprios agentes de viagem, que terão um destino tão rico em termos de belezas naturais e experiências dentro de seu portfólio, por meio de uma conexão ágil, confortável e segura entre o Brasil e o México”, destaca Monica Afonso, Gerente de Vendas da Copa Airlines.

“É um privilégio receber as primeiras agências do Brasil do segmento M.I.C.E. no voo inaugural da Copa Airlines para o Aeroporto Internacional de Tulum, e poder compartilhar com os especialistas a oferta de locais para eventos, convenções e reuniões que o Grupo Xcaret tem no destino, que vão desde praias, enseadas, cavernas e rios, até centros de convenções e salas para reuniões, alinhado à nossa missão, que é criar experiências turísticas únicas e sustentáveis, inspiradas em nosso grande amor pelo México”, coloca Gabriel López, Gerente de Vendas do Grupo Xcaret no Brasil.

Experiências e hospedagem

Assim que pousarem, os convidados partirão para o check-in no Hotel Xcaret Arte, um hotel cinco diamantes do Grupo Xcaret, por volta das 13 horas, onde contarão com as experiências All-Fun Inclusive® que a rede oferece em suas acomodações, indo muito além de um resort all inclusive, oferecendo também acesso ilimitado aos parques e passeios do Grupo (Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage, Xenotes, Xichén e Xailing). O Hotel Xcaret Arte tem ainda cinco ateliês artísticos, que contemplam dança, cerâmica, tecido, pintura e literatura.

Durante os quatro dias previstos para a famtrip, o grupo se conectará com a cultura local de forma abrangente, com experiências dentro e fora das atrações oferecidas pelo Xcaret. A começar pelo almoço de recepção, no Mercado San Juan, onde os convidados poderão provar dos sabores dos pueblos, em um ambiente típico de um mercado mexicano. Depois irão em direção ao Parque Xcaret, o mais emblemático parque natural de Cancún, onde participarão de uma degustação de vinhos mexicanos e encerram o dia com o show “México Espectacular”, com a presença de mais de 300 artistas em cena e tendo como cenário o teatro Gran Tlachco, embarcando em uma viagem única para conhecer a riqueza cultural do México.

Nos dias seguintes, a comitiva passará por algumas outras atrações do Grupo Xcaret, como o Xoximilco, um parque de experiências noturnas, que promove a melhor e mais tradicional festa mexicana em Cancún, com muita comida, tequila e mariachi a bordo de barquinhos (trajineras) por um percurso com cenários de tirar o folêgo; o Xplor, um parque de aventura que oferece diversas experiências em rios subterrâneos, cavernas ancestrais e a selva; o Xenses, um parque divertidamente vanguardista, com circuitos e cenários que desafiam a mente e sensibilizam a percepção; e finalmente uma das mais novas unidades de negócios do grupo, o Xcaret Xailing, com sua mais nova experiência Xcaret Yachts, que convida a vivenciar um dia de luxo, comodidade e exclusividade no mar.

“O Grupo Xcaret é referência em entretenimento turístico em Cancún. Tê-los ao nosso lado nos deixa muito tranquilos em relação à experiência que os nossos parceiros do turismo de negócios e eventos terão durante esses quatro dias. Tenho convicção de que essa viagem será inesquecível, contribuindo para que todos os integrantes ampliem suas percepções sobre esse destino e o promovam ainda mais dentro do segmento em que atuam”, diz Gabriela Gomes, Executiva de Vendas da Copa Airlines.

O voo da Copa Airlines

O voo da Copa Airlines com destino a Tulum operará com quatro frequências semanais (segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo), saindo às 07:59 da manhã do Panamá (horário local) e chegando ao Aeroporto Internacional de Tulum “Felipe Carrilo Puerto” às 10:31 da manhã (horário local). O voo de retorno contará com as mesmas frequências semanais da ida e parte de Tulum às 11:57 da manhã, chegando no Panamá às 14:23da tarde. (horário local).

Sobre Copa Airlines

Copa Airlines, subsidiária de Copa Holdings, é uma linha aérea líder de passageiros e carga na América Latina. Nos seus 76 anos de operação, tem estabelecido o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o centro de operações líder do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria de Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, que oferece serviços em países da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe, e oferece um rendimento de pontualidade superior aos 90%, entre os melhores na indústria mundial. Para planificar sua viagem e administrar suas reservas, comprar bilhetes de maneira segura em suas moedas, utilizar Web Check-in, e encontrar informação sobre políticas de viagem e requisitos de imigração, visite www.copa.com.

Sobre Grupo Xcaret

O Grupo Xcaret é uma empresa mexicana com mais de 30 anos de experiência, especializada em oferecer experiências únicas e inesquecíveis aos seus visitantes. Inspirada no respeito pela natureza, pela cultura e pela vida e cuja trajetória no turismo sustentável começou em 1990, posicionando-se como líder do setor. Inclui quatro unidades de negócios formado por: Parques, que opera os parques mais emblemáticos de Cancún e da Riviera Maya: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses, Xenses Insomnia e Xavage; Hoteles Xcaret, unidade de negócios que iniciou suas operações com a inauguração em 2017 do Hotel Xcaret México, seguido do Hotel Xcaret Arte e da propriedade mais recente, La Casa de la Playa; Xcaret Expeditions, que oferece passeios únicos por Xichén, Cobá, Tulum e Xenotes; e Xcaret Xailing, que oferece barcos modernos que dão acesso de Cancún a Isla Mujeres e de Playa del Carmen a Cozumel. Uma das conquistas mais importantes do Grupo Xcaret para os visitantes é o seu compromisso em proporcionar aos hóspedes e visitantes experiências e espaços seguros e sustentáveis.









