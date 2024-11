Copa Airlines e PROMTUR Panamá apresentam novidades no Programa Panamá Stopover para seguirem contribuindo com o crescimento do turismo no país Expectativa é ampliar o número médio de turistas que passam pelo Panamá anualmente para 300 mil até 2026, focando especialmente novos mercados, como Colômbia, Argentina, Brasil e Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 17h40 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h40 ) twitter

Copa Airlines: nova campanha Panamá Stopover Alan Wilson - Wikimedia Commons

Como parte de seu compromisso contínuo de fortalecer o turismo e apoiar a recuperação econômica do Panamá, a Copa Airlines, a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) e a PROMTUR Panamá apresentam o relançamento do Programa Panama Stopover, que foi aprimorado e inclui novas parcerias com hotéis e restaurantes, oferecendo benefícios exclusivos para os turistas. Com o slogan “o Panamá tem tudo e muito perto”, a expectativa é ampliar o número médio de visitantes anuais para 300 mil até 2026. Para isso, a ação mira mercados-alvo específicos, como Estados Unidos, Colômbia, Argentina e Brasil.

“Com esta nova fase do Panama Stopover, reafirmamos nosso compromisso de tornar o Panamá um destino ainda mais atraente para os viajantes vindos de todas as partes do mundo. O Hub das Américas®, em Tocumen, continua sendo o principal ponto de conectividade na região. Juntamente com a PROMTUR Panamá, estamos expandindo a promoção turística de nosso país para outros mercados importantes. Com essa campanha, estamos buscando que mais visitantes descubram a riqueza cultural e natural do Panamá, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico do país”, explica o diretor sênior de marketing da Copa Airlines, Marco Ocando.

O programa Panama Stopover permite que os passageiros em trânsito pelo Hub das Américas® no Panamá em voos da Copa Airlines possam desfrutar de dois destinos pelo preço de um. Os viajantes podem estender sua estadia no Panamá sem custo adicional em sua passagem aérea, desfrutando da conexão para explorar as muitas atrações do país. A iniciativa foi projetada para incentivar o turismo do Panamá, aproveitando sua posição estratégica como o principal hub da região.

“Essa parceria entre nossa companhia aérea e a PROMTUR permitirá que ainda mais pessoas aproveitem o programa Panama Stopover, aumentando o número de visitantes e gerando mais receita para o país. Elaboramos juntos uma estratégia focada em beneficiar todo o setor de turismo, por meio da otimização do site dedicado ao Stopover, onde aqueles que desejarem participar terão a oportunidade de publicar suas ofertas de hospedagem, gastronomia e atrações turísticas”, conta Jennifer Janson, diretora executiva de marketing da PROMTUR Panamá.

Janson pontua ainda que “a integração das empresas panamenhas ao programa Panama Stopover envolve toda a cadeia de valor, estabelecendo uma relação direta com o turista que utiliza o programa de escala gratuita em nosso país. Dessa forma, todos poderão se beneficiar de um programa criado para atrair turistas e gerar empregos”.

Desde seu lançamento, em 2019, até setembro deste ano, o programa Panamá Stopover foi responsável por levar quase 500.000 mil turistas ao país. Até o fim de 2024, a expectativa é de atingir a marca de 150.000 visitantes dentro do programa, o que representaria cerca de 8% do número total de turistas internacionais que desembarcaram no Panamá neste ano.

Com um investimento conjunto de US$ 1,5 milhão – que dá cerca de R$ 8,5 milhões - entre a Copa Airlines e a PROMTUR, a campanha "O Panamá tem tudo e está perto” busca posicionar o país como um destino diversificado e acessível, além de aproveitar as curtas distâncias e a facilidade de explorar suas principais atrações, bem como a diversidade de experiências. A campanha publicitária destaca desde o icônico Canal do Panamá e suas vibrantes ofertas gastronômicas e de compras, até suas deslumbrantes paisagens naturais e rica herança cultural, além da vida noturna da cidade, convidando os viajantes a descobrir tudo o que o Panamá tem a oferecer.

“Esse esforço em conjunto com a iniciativa privada busca contribuir para que os turistas aproveitem ao máximo seu tempo no Panamá, promovendo uma experiência mais completa para aqueles que decidem fazer uma escala em nosso país. Esta é, sem dúvida, uma ferramenta essencial que fortalece a cadeia de valor do turismo e, por sua vez, gera um impacto econômico significativo para o Panamá”, diz o administrador adjunto da ATP, Jorge Correa.

Entre os novos recursos do programa Panamá Stopover, estão novas parcerias com hotéis, restaurantes e atrações locais, permitindo que os turistas tenham acesso a descontos especiais e experiências personalizadas. Além disso, o site agora conta com uma nova interface, contribuindo para uma navegação ainda mais fluída e simplificada, proporcionando aos visitantes ferramentas interativas para planejar facilmente sua estadia no Panamá.

