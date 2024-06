Copa Airlines inaugura operação em Florianópolis para tornar classe mundial a experiência dos passageiros

Alto contraste

Frequência de voos será de três vezes por semana, com a adição de uma quarta a partir de setembro Divulgação Copa Airlines

A Copa Airlines, membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, recebeu na madrugada de hoje seu primeiro voo no Aeroporto Internacional de Florianópolis. As viagens vinculadas ao Panamá propiciam conexões com cidades das Américas e do Caribe. A companhia aérea com pontualidade acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo, atestada por consultoria internacional, pretende oferecer uma experiência de classe mundial aos passageiros de Santa Catarina e região.

“Na Copa Airlines mantemos nosso compromisso de conectar as Américas. A inauguração da nova rota em Florianópolis, no Brasil, não só promove o intercâmbio cultural e econômico entre o País e o resto do continente, mas também impulsiona o turismo e os negócios nas importantes regiões em que atuamos. Os visitantes poderão conhecer com mais facilidade tudo o que o Panamá e Florianópolis têm a oferecer”, diz Pedro Heilbron, presidente executivo da Copa Airlines.

As operações de Copa Airlines somam 85 destinos, em 32 países das Américas. Só nos Estados Unidos, a companhia aérea está presente em 16 cidades, com destaque para Nova York, Orlando, Miami, San Francisco, Boston, Chicago, Las Vegas e Los Angeles. Há também voos para destinos no Caribe, tais como Aruba, Curaçao e Saint Maarten.

“Estamos muito honrados em fazer parte deste marco que é a conexão inédita entre Santa Catarina, as Américas e o Caribe. Dentro do nosso propósito de encurtar distâncias e facilitar conexões, há também o desejo de contribuir para crescimento dos locais onde decolamos e aterrissamos”, enfatiza o Country Manager da Copa Airlines, Raphael de Lucca.

A Copa Airlines tem como diferencial competitivo o Hub das Américas®, um centro de conexões aéreas por onde passam 360 voos diários da companhia aérea, com práticos e convenientes serviços no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá. No local, as escalas são rápidas, pois não há a necessidade de passagem por alfândega ou imigração.

O Hub das Américas® permite aos passageiros que partirem da Ilha da Magia diretamente ao Panamá conectar-se facilmente com um novo voo para EUA, México e Cuba, entre outros. Trata-se de uma solução mais ágil, aguardada pelos catarinenses há anos.

“Estamos escrevendo uma nova história com esse trecho direto, que promete facilitar nossas viagens e abrir inúmeras oportunidades para Santa Catarina no mundo todo. Tenho certeza de que milhares de turistas no Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, entre outros, vão querer vir conhecer a nossa Serra Catarinense e, no verão, toda beleza natural das praias mais bonitas do país”, afirma o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

Durante esta fase de implantação, a frequência dos voos será de três vezes por semana: às quartas, sextas e segundas, com saída de Florianópolis às 01h25 (horário local) e chegada no Panamá às 06h30 (horário local). A partir de setembro, uma quarta frequência será adicionada à rota.

Já às terças, quinta e domingos, há a saída da Cidade do Panamá, programada para às 15h23 (horário local), com a chegada a Florianópolis às 00h22 (horário local).

“Esta conquista é fruto de um forte trabalho do governo do Estado de Santa Catarina, capitaneado pelo governador Jorginho Mello e os parceiros Floripa Airport e Copa Airlines. Para Santa Catarina, essa ligação traz a oportunidade de promovermos nossas belezas, cultura e hospitalidade aos mercados conectados pela Copa”, comenta a secretária de Estado Adjunta do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif.

“Vivemos um momento histórico nas operações da Zurich Airport Brasil e do Aeroporto Internacional de Florianópolis. A chegada da Copa e da ligação inédita com o Caribe e as Américas eleva Santa Catarina a um novo patamar turístico e, como consequência, contribui para o desenvolvimento econômico. Uma rota que fortalece nossa posição como principal porta de entrada do Estado”, avalia o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, que administra o Aeroporto Internacional de Floripa.

A operação de Copa Airlines em Florianópolis torna-se a 7ª no Brasil, que já inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Brasília e Porto Alegre (suspensa temporariamente). O País é o principal mercado aéreo da companhia na América Latina, com 90 voos semanais.

“Santa Catarina vive um momento único com essa novidade de voos intercontinentais. Este voo da Copa Airlines abre as portas para o turismo e para os negócios, fortalecendo e potencializando a economia do estado”, afirma o secretário estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins.

A Copa Airlines oferece ainda como diferencial o programa Stopover, que permite aos passageiros desfrutarem das belezas naturais, gastronômicas, culturais e arquitetônicas únicas do Panamá, por até 7 dias, sem custos adicionais na tarifa aérea. É a oportunidade incrível de visitar dois destinos em uma única viagem.

“Essa é uma expansão estratégica para difundirmos ainda mais as belezas do Panamá, além de reforçar o País como uma ponte capaz de unir e conectar pessoas que viajam ao longo do nosso continente. Temos convicção de que os catarinenses se beneficiarão muito desse intercâmbio de povos que a nova rota propiciará”, comemora o gerente Nacional da Copa Airlines, Raphael de Lucca.

A Copa Airlines foi reconhecida pela Cirium como a “Companhia Aérea Mais Pontual da América Latina em 2023″, com índice de pontualidade de 89,46%, posicionando-se entre as três companhias aéreas mais pontuais do mundo e mantendo a liderança na região de atuação. Além disso, a companhia aérea foi nomeada uma das 15 melhores companhias aéreas internacionais no Readers’ Choice Awards 2023 da Conde Nast Traveler, sendo a única da região das Américas na lista. Também foi reconhecida, mais uma vez, pelo nono ano consecutivo, com o prêmio SKYTRAX, como a melhor companhia aérea da América Central e do Caribe em 2024.

Sobre a Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Operando há 75 anos, estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o principal do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria de Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países da América do Norte, Central e do Sul e Caribe, e oferece pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo.









