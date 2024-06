Copa Airlines inaugura operações em Tulum e Raleigh-Durman Com as novas rotas, a companhia aérea consolida sua presença qualificada atendendo cinco destinos no México e 16 nos EUA

Alto contraste

A+

A-

Voo inaugural ligando a Cidade do Panamá a Tulum foi realizado na última terça-feira (25) Divulgação Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, inaugurou mais duas novas rotas de viagem: Tulum (México) e Raleigh-Durman (EUA). Agora há presença em 85 destinos, em 32 países das Américas.

A operação de Tulum, iniciada ontem (terça-feira), faz Copa Airlines alcançar cinco destinos no México, oferecendo opções atrativas de viagens turísticas e de negócios. A companhia aérea também atende Cancún, Ciudad de México, Guadalajara e Monterrey.

“Temos o compromisso de conectar as Américas. A inauguração da rota de Tulum promove um intercâmbio cultural e econômico, além de impulsionar o turismo e os negócios. Os passageiros podem ainda conhecer facilmente o Panamá”, expressou Pedro Heilbron, presidente executivo da Copa Airlines.

Tulum está localizada no estado mexicano de Quintana Roo. O acesso com Copa se dá por meio do Hub das Américas®, centro de conexões aéreas com práticos e convenientes serviços, no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá. Nele, as escalas são rápidas, pois não há a necessidade de passagem por alfândega ou imigração.

Publicidade

Localizada entre a Riviera Maya e Bacalar, Tulum está às margens do Mar do Caribe, e é famosa por sua grande variedade de experiências. Os visitantes poderão desfrutar de rica oferta arqueológica, cultural e espiritual, bem como de parques ecoturísticos, cenotes, arte, gastronomia e reservas naturais.

O voo de Copa Airlines para Tulum tem quatro frequências semanais: às segundas, quartas, sextas e domingos, partindo do Panamá às 07h45. (horário local) e chegando ao Aeroporto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, às 10h34 (horário local). O voo de volta partirá nos mesmos dias de Tulum às 11h44, chegando ao Panamá às 14h23 (horário local).

Publicidade

Copa Airlines também iniciou a operação Raleigh-Durham, no dia 21 de junho. Com a presença na capital do estado da Carolina do Norte, a companhia aérea chega a 16 cidades do país norte-americano. Há também oferta de voos para Tampa, Miami, Orlando, Atlanta, Boston, Chicago, Nova Iorque, Denver, Washington, Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, Fort Lauderdale, Baltimore e Austin.

“A inauguração da nova rota para Raleigh-Durham fortalece nossa rede de destinos nos Estados Unidos, permitindo aos nossos passageiros maior conectividade e acesso à região conhecida como Triângulo de Pesquisa da Carolina do Norte, polo de inovação e tecnologia do Estado. Servir este destino nos permite oferecer conexões rápidas e convenientes para uma ampla gama de destinos no continente, abrindo novas oportunidades de negócios e desenvolvimento turístico na região”, disse Pedro Heilbron, presidente executivo da Copa Airlines.

Publicidade

A nova rota de Copa Airlines para os EUA – Raleigh-Durman tem quatro frequências semanais: às segundas, quartas, sextas e domingos, com partida às 08h56 do Panamá (horário local), e chegada ao Aeroporto Internacional Raleigh-Durham (RDU) às 14h28. (horário local). O voo de retorno parte nos mesmos dias de Raleigh-Durham às 16h20, chegando à Cidade do Panamá às 19h46. (horário local).

Copa Airlines oferece ainda como diferencial o programa Stopover, que permite aos passageiros desfrutarem das belezas naturais, gastronômicas, culturais e arquitetônicas únicas do Panamá, por até 7 dias, sem custos adicionais na tarifa aérea. sem custos adicionais na tarifa aérea. É a oportunidade incrível de visitar dois destinos em uma única viagem.

Sobre a Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Operando há 75 anos, estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o principal do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria de Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países da América do Norte, Central e do Sul e Caribe, e oferece pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.