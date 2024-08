Copa Airlines registra lucro líquido de US$ 120,3 milhões no segundo trimestre O tráfego de passageiros e a capacidade também registraram aumentos significativos ante o mesmo período do ano anterior Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Boeing 737 com pintura retrô Luiz Fara Monteiro

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, divulgou esta semana seu resultado financeiro referente ao segundo trimestre de 2024 com lucro líquido de US$ 120,3 milhões ou US$ 2,88 por ação.

O tráfego de passageiros, medido por receita por milhas (RPMs), aumentou em 10,6% contra o mesmo período do ano passado, enquanto a capacidade, medida em milhas de assento disponíveis (ASMs), cresceu 9,7%. Outros fatores que impulsionaram os resultados da companhia no período foram as altas taxas de pontualidade (87,6%) e de conclusão de voo (99,7%).

Para conferir o material completo, clique aqui.

Sobre a Copa Airlines

Publicidade

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Operando há mais de 75 anos, estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o principal do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria, com aeronaves como as Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países da América do Norte, Central e do Sul e Caribe, e oferece pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo.