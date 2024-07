Copa Airlines tem mais uma frequência de voo em Florianópolis

‌



Companhia passa a voar às segundas, quartas, sextas e sábados a partir de Floripa Divulgação Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, definiu o dia da semana e abriu as vendas para sua quarta frequência de voos conectando Florianópolis ao Hub das Américas®, na Cidade do Panamá. As novas saídas do Brasil acontecerão aos sábados, enquanto as do Panamá serão às sextas-feiras. A nova frequência, que começa a partir de 21 de setembro de 2024, já está disponível para reservas.

Raphael de Luca, gerente da Copa Airlines no Brasil, lembrou do compromisso firmado para a adição da quarta frequência conectando os dois destinos ainda no dia do voo inaugural, celebrou a receptividade da rota em seus primeiros dias de operação e destacou o trabalho em conjunto com autoridades locais como componente importante para aprimorar a experiência dos clientes da companhia.”Estamos cumprindo com a responsabilidade que assumimos com os catarinenses. Desde que começamos a falar da chegada da Copa Airlines, notamos que a expectativa já começou muito alta e rapidamente se converteu em um grande volume de vendas, com assentos esgotados até agosto. Seguiremos atentos e em diálogo constante com governos e administrações de aeroportos para continuarmos contribuindo com o desenvolvimento turístico e econômico das regiões onde decolamos e aterrissamos”, afirma.

Como ficam as operações em Florianópolis e no Panamá

Com a adição da quarta frequência, a Copa Airlines passará a voar a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis às segundas, quartas, sextas e sábados. Os horários programados de partida e chegada ao destino são os mesmos: às 01h20 (horário de Brasília) e 06h21 (horário do Panamá), respectivamente.

Já no sentido contrário, os voos têm previsão de partida da Cidade do Panamá aos domingos, terças, quintas e sextas-feiras às 15h25 (horário do Panamá) e chegada à capital catarinense às 00h15 (horário de Brasília).

Florianópolis é o sétimo destino nacional atendido pela Copa Airlines. Os catarinenses agora estão conectados ao Hub das Américas®, no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá. De lá, partem mais de 300 voos diariamente em direção a 32 países das Américas, promovendo um extenso intercâmbio cultural e econômico entre povos.

Outra possibilidade a ser explorada é o Panamá Stopover, programa que permite aos passageiros usufruírem de toda a beleza natural, cultural, arquitetônica e aproveitar o que há de melhor da gastronomia do Panamá antes de irem ou na volta de seus destinos originais por até sete dias. Isso sem custo adicional no valor das passagens. Ou seja, é possível conhecer dois novos locais em apenas uma viagem.

Sobre a Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Operando há mais de 75 anos, estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o principal do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria, com aeronaves como as Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países da América do Norte, Central e do Sul e Caribe, e oferece pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo.