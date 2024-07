Cowpower: resíduos da JBS viram combustível sustentável para aviação Mais de 1,2 mi de toneladas de resíduos da JBS já foram reaproveitadas; no Brasil, Friboi estuda viabilidade de fornecimento para a produção de SAF Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 20h51 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h51 ) ‌



JBS: resíduos viram combustível sustentável para aviação Divulgação JBS

Resíduos animais provenientes das operações da JBS nos Estados Unidos, Canadá e Austrália estão sendo transformados em combustível para aeronaves. Em dois anos, 1,2 milhão de toneladas de sebo bovino e banha de porco já foram direcionadas para a produção de Combustível Sustentável para Aviação, conhecido como SAF (sigla em inglês para ‘Sustainable Aviation Fuel’), e outros combustíveis renováveis. O uso do sebo bovino para a geração de biocombustível é conhecido como ‘cowpower’.

Segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), as emissões de dióxido de carbono (CO₂) relacionadas à aviação aumentaram em média 2,6% por ano nos últimos 25 anos e o setor de aviação comercial responde por cerca de 5% da sobrecarga global do clima. Com isso, o SAF se apresenta como uma alternativa climática amigável ao combustível fóssil, pois pode reduzir as emissões de carbono em até 70% e pode ser usado como uma mistura de até 50% no tanque de querosene usado em aeronaves comerciais.

Para Jason Weller, CSO global da JBS, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a gestão responsável de resíduos e com a promoção da economia circular em suas operações. “O setor de aviação foi historicamente desafiado na descarbonização, pois depende de combustível fóssil. Ao reaproveitar resíduos animais, contribuímos para o meio ambiente e ajudamos este setor crítico em seu processo de descarbonização”, afirma.

No Brasil, a Friboi iniciou estudos para testar a viabilidade de fornecer resíduos animais para a produção de combustível de aviação. Já a Biopower, também da JBS, avalia a viabilidade de produção de combustível renovável para navios, como opção ao bunker oil, combustível fóssil predominantemente utilizado pelas embarcações marítimas.

A Biopower é uma das maiores produtoras brasileiras de biodiesel a partir de resíduos orgânicos do processamento de bovinos – uma alternativa para emitir 80% menos gás carbônico em comparação ao diesel fóssil. A empresa possui três plantas em operação, nas cidades de Mafra (SC), Lins (SP) e Campo Verde (MT).

Biodiesel B100

Em 2023, a JBS deu início a um projeto para introduzir o uso de biodiesel 100% (B100) em sua frota própria de caminhões. Um caminhão da montadora holandesa DAF já utiliza o B100 com o objetivo de comprovar a qualidade do biocombustível como um importante substituto para o setor. O caminhão já passou de 120 mil km de uso. O resultado mostrou que o veículo abastecido com biodiesel 100% (B100) apresentou rendimento equivalente ao diesel e emissão de até 80% menos gás carbônico.

Os testes com B100 na frota de caminhões estão em linha com o movimento de expansão dos biocombustíveis na matriz de transportes do Brasil. Desde 1º de março, o aumento do percentual da mistura de biodiesel ao diesel vendido para o consumidor final já está funcionando na prática. O índice do biocombustível no diesel comercializado no país passou a ser de 14%.

A JBS foi a primeira empresa do país a obter a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para abastecer sua frota de caminhões. Localizado no complexo industrial de Lins, no interior de São Paulo, o bioponto, como é chamado, conta com duas bombas dedicadas exclusivamente ao B100 e tem a capacidade de oferecer 30 mil litros de combustível.

Sobre a JBS

