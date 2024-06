Curaçao realiza roadshow com Azul Viagens em SP e recebe Famtour

Alto contraste

A+

A-

Curaçao: roadshow com Azul Viagens em SP (RUI SABINO)

Curaçao definitivamente tem se destacado no mercado brasileiro e continua promovendo seus atrativos por aqui. A representação do Escritório de Turismo de Curaçao organizou duas ações sequenciais em parceria com a Azul Viagens: um roadshow (no inicio de junho pelo Estado de São Paulo) e um famtour entre 8 e 13/06. Para o roadshow em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto vieram os hotéis: Acoya, City Suites, Inclusive Collection by Hyatt (Dreams, Sunscape e Zoetry), Kontiki Beach Resort, Livingstone Jan Thiel Resort, The Rif at Mangrove Corendon by Hilton, Marriott Resort, Renaissance e Sandals Royal Curaçao. Além do Curaçao Vacations Tours.

Nas três cidades paulistas a média de agentes convidados foi de 90 pessoas e foram sorteados bilhetes para a ilha caribenha com direito a acompanhante. “Ainda para completar as ações, na sexta-feira, viajamos a Belo Horizonte para uma rodada de negócios com os hotéis curaçolenhos e operadores locais o restaurante Baby Beef Haja em parceria com a Azul Linhas Aéreas”, afirma Vinicius Dantas, do Turismo de Curaçao.

Os hotéis que viajaram até Minas foram: Acoya, City Suites, Dreams, Sunscape, Zoetry, Marriott e Renaissance. As operadoras presentes: Trend Viagens; Rextur Advance; Visual Turismo; Diversa Turismo; Orinter; E-HTL; Incomum Viagens; ViagensPromo; Snow Operadora; Abreu; Azul Viagens; e Frontur Consolidadora.

FAMTOUR

Publicidade

Já entre 08 a 13 de junho, Curaçao recebeu mais um famtour em parceria com a Azul Viagens. A operadora convidou lojas próprias e multimarcas. Participaram do projeto: Diogenes Guerra– Ddg Viagens (São Paulo- Capital); Jakson Pascoal - Azul Viagens Gov. Valadares (MG); Ligia Fioravante - Azul Viagens Barretos (SP); Gilnalva Ribeiro - GRTJ Viagens (Ilhéus-BA); Fernanda Athayde - Azul Viagens Araçatuba (SP); Carlos Silva - Azul Viagens Paulínia (SP). O grupo ficou hospedado nos hotéis anfitriões Renaissance Curaçao, Brion City Hotel e Dreams Curaçao e visitaram os empreendimentos: Marriott Resort, The Rif at Mangrove, Zoetry, Acoya, Lionsdive, Avila Beach Hotel, Kura Botanica,Sunscape e Kontiki. Ainda na agenda do famtour a gastronomia da ilha não foi esquecida com visitas de experiências pelas praias da parte Oeste e boulevards com seus beach clubs.”A programação foi dividida para que todos pudessem aproveitar diversos modelos de hotéis como um resort com café da manhã, um boutique e um resort all-inclusive. Desta forma, acreditamos que todos tiveram três experiencias de hospedagem ajudando-os a definir qual melhor produto para seus clientes”, finaliza Vinicius, que coordenou o famtour com Ana Claudia Rodrigues da Azul Viagens.

Sobre Curaçao: Ao escolher um destino no Caribe, é fácil pensar que uma ilha é igual a outra. Mas com mais de 35 praias, um patrimônio diversificado com 55 culturas diferentes, uma atitude de “viva e deixe viver” e uma arquitetura europeia incomparável, Curaçao, no Sul do Caribe, se diferencia do resto como uma ilha a ser explorada. Seus ambientes a tornam o lugar perfeito para relaxar. É o cenário perfeito para todos os tipos de viajantes. Willemstad, Patrimônio Mundial da UNESCO, é uma joia rara, oferece uma experiência única em todo o Caribe. Os visitantes podem mergulhar e fazer snorkel em mais de 80 locais de mergulho ao redor da ilha ou degustar uma ampla variedade de cafés, restaurantes gourmet, lanchonetes e mercados locais. Um Caribe perfeito para quem procura o calor de férias tropicais com um toque europeu, cultura, culinária deliciosa e história, Curaçao é onde você pode realmente se sentir livre. Os visitantes também podem baixar o aplicativo Guia de Viagem de Curaçao para Android ou iOS que fornece detalhes que vão desde onde ficar e o que fazer, até informações importantes do itinerário, detalhes para planejar atividades. Além de passaporte, para viajar a Curaçao é obrigatório o Certificado Internacional de Vacina da Febre Amarela e o preenchimento do DI Card em www.dicardcuracao.com.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.