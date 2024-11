Da atenção à saúde às aventuras de viagem: as formas que os brasileiros escolhem para aproveitar as férias em 2025 Pesquisa ainda mostra ranking de destinos mais citados entre os trabalhadores para recarregar as energias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 19h47 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidades de Maceió, Orlando e Maragogi Freepik

Seja trabalhando em home office ou no escritório, todos aguardam ansiosamente pelo merecido descanso anual remunerado. Esse momento longe das tarefas obrigatórias não só auxilia no equiílibrio entre a vida pessoal e profissional, assim como favorece o funcionamento cognitivo e a criatividade. Por isso, esse tempo deve ser aproveitado com atividades não relacionadas ao trabalho. Mas como os brasileiros preferem desfrutar dessa pausa?

Para entender melhor as preferências dos brasileiros, a plataforma de currículos online Onlinecurriculo realizou uma pesquisa com 500 brasileiros de todas as regiões do país, investigando como os trabalhadores aproveitam o recesso profissional.

Nada de trabalho ou estudo: os brasileiros querem aproveitar ao máximo o tempo de pausa nos encargos para viajar e conhecer outros lugares. Para 74% dos questionados, sair de casa e explorar novos destinos é prioridade nas férias. Se for acompanhado da família, melhor ainda. Dedicar mais tempo e atenção aos familiares e amigos é, para 36%, a segunda forma mais importante de aproveitar o recesso.

Contudo, 30% não buscam o agito da viagem, preferem ficar em casa e aproveitar esse ambiente. Há quem procure colocar os exames em dia (18%) ou se concentrar na prática de hobbies (17%). Em seguida, aparecem atividades como reformas ou melhorias na casa, com 14% de preferência, e a prática de esportes, com 13,7% das respostas. As últimas opções e escolhas menos expressivas estão relacionadas a estudar em cursos ou workshops e trabalhar temporariamente, somando 13% de aderência a essas atividades.

‌



Como você costuma aproveitar as suas férias?

Mas onde os trabalhadores brasileiros vão descansar em 2025? Ao serem perguntados sobre a escolha do destino para recarregar as energias, dentro ou fora do Brasil, Maceió foi a cidade mais citada entre os participantes. As localidades nordestinas dominam o ranking, ao todo são dez municípios mencionados na região. Além da capital alagoana, aparece Fortaleza, capital do Ceará, em segundo lugar.

‌



No estado de Pernambuco, os destinos mais procurados foram Fernando de Noronha (5º lugar), Recife e Porto de Galinhas, que dividem o 6º lugar com a cidade de Maragogi, Alagoas. Outros destaques nordestinos incluem João Pessoa (PB), Salvador (BA), Natal (RN) e Barreirinhas (MA), onde se situa os Lençóis Maranhenses.

Embora o Nordeste tenha liderado as preferências, outras regiões também apareceram entre os destinos dos brasileiros, como o Sudeste e o Sul, com preferência para Rio de Janeiro (RJ), Gramado (RS), São Paulo (SP), Florianópolis (PR) e Foz do Iguaçu (PR). No cenário internacional, os dois destinos que atraíram mais brasileiros foram Orlando (6º lugar) e Cancún (10º lugar).

‌



Para onde você viajaria?

Para custear essas e outras formas de desfrutar o tempo fora do escritório e longe das telas do computador, muitos trabalhadores lidam com as despesas utilizando recursos financeiros variados. Para além de economizar antecipadamente, 18% dos respondentes escolhem utilizar o 13º salário para administrar as finanças pessoais durante o período, visto que esse benefício é geralmente pago ao final do ano - época que coincide com a temporada de férias.

No entanto, 16% dos entrevistados preferem subsidiar a folga com o adiantamento salarial disponibilizado pela empresa. Na sequência, surgem a venda de parte das férias (13%) e o pagamento por meio de empréstimos e cartão de crédito (9%).

Metodologia

Entre os dias 18 e 23 de outubro de 2024, a Onlinecurriculo ouviu 500 pessoas de diversos segmentos produtivos, faixas etárias, classes sociais e regiões do país. Mulheres e homens foram entrevistados individualmente, respondendo às perguntas por meio de questionário estruturado em formato online.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.