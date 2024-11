Debates sobre os desafios e oportunidades dos aeroportos caribenhos encerram a mais importante conferência da indústria aeroportuária da América Latina e Caribe Em 2025, Trinidad e Tobago será a sede na Assembleia e Conferência de ACI-LAC Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 20h21 (Atualizado em 13/11/2024 - 20h21 ) twitter

Haydee Newton – diretor da Autoridade Aeroportuária de Trinidad e Tobago (AATT), e Martín Zazueta, CEO do Aeroporto Internacional de Guadalajara Divulgação ACI-LAC

A Assembleia e Conferência do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe 2024 | ACI-LAC Annual Assembly Conference & Exhibition 2024 terminou nesta terça-feira (12) com debates sobre o futuro dos aeroportos. No painel que reuniu CEOs de aeroportos da América Latina, América do Norte e Oriente Médio foram discutidas as demandas contemporâneas que estão moldando os modelos de negócios dos aeroportos do futuro, como as melhores práticas em contratos de concessão.

Outro tema em debate nesta terça-feira (12) foi a otimização da capacidade da infraestrutura aeroportuária com foco na melhor experiência para os passageiros, sob a visão das companhias aéreas, autoridades de imigração, especialistas em tecnologia e em segurança operacional.

A Assembleia e Conferência do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe 2024 dedicou ainda parte do dia ao potencial dos aeroportos regionais, às perspectivas das companhias aéreas e do setor de turismo a partir do desenvolvimento da aviação regional.

Sustentabilidade, inovação e ambiente competitivo

‌



No ano em que a conferência de ACI-LAC teve como temática “Fundamentos para o crescimento aeroportuário: sustentabilidade, inovação e ambiente competitivo”, durante dois dias os especialistas apresentaram o que já está sendo colocado em prática e as tendências para tornar a jornada de viagem do passageiro mais facilitada, com novas tecnologias e processos utilizados por aeroportos, companhias aéreas e autoridades de imigração. Foram discutidos também os investimentos realizados pelos aeroportos e seus parceiros comerciais em modelos de negócio que geram receitas não aeronáuticas, como lounges e terminais vip, assim como a diversificação dos espaços de varejo e a implantação de lojas conceito.

Sobre as respostas que a indústria aeroportuária está apresentando diante da crise climática, a conferência de ACI-LAC apresentou soluções de financiamento para a “transição verde” por qual passam os atores do setor e debates sobre os desafios de implantação dos combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e dos veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs).

‌



Os desafios e oportunidades para aeroportos regionais do Caribe

Os aeroportos regionais são cruciais para o desenvolvimento social e econômico de suas regiões. Embora ofereçam muitos benefícios, enfrentam desafios financeiros e operacionais. Em uma região como o Caribe, composta por 7.000 ilhas, distribuídas por 17 países e territórios, eles garantem uma fundamental conectividade aérea.

‌



Ao final da agenda acadêmica da Assembleia e Conferência do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe 2024, especialistas e líderes da indústria no Caribe apresentaram, durante a Cúpula de Aeroportos Regionais do Caribe, estudos com oportunidades para a ampliação do tráfego aéreo na região, a partir de soluções de planejamento comercial, desenvolvimento de infraestrutura e aumento de conectividade.

Entre os palestrantes da cúpula estiveram Charles Schlumberger, especialista em transporte aéreo do Banco Mundial, além de representantes de aeroportos do Caribe, de empresas de tecnologia aeroportuária e consultorias especializadas em transporte de carga e meio ambiente.

“Há inúmeras instituições que podem contribuir para apoiar o desenvolvimento da nossa indústria no Caribe. A oportunidade que ACI-LAC cria, em uma conferência como esta, para trocas fundamentais, nos permite compartilhar experiências e boas práticas e podermos seguir desenvolvendo a indústria aeroportuária para o benefício dos passageiros e das comunidades onde os aeroportos estão inseridos. ACI-LAC agradece a todos que nos apoiaram e esperamos vê-los novamente em Trinidad e Tobago no ano que vem”, disse Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC.

Durante dois dias, a Assembleia e Conferência do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe 2024 reuniu no Expo Guadalajara, na cidade de Guadalajara, México, cerca de 400 participantes, entre os principais executivos da indústria, autoridades governamentais e aeroportuárias e especialistas em aviação, tecnologia, meio ambiente, acessibilidade, gestão e finanças.

ACI-LAC agradece a hospitalidade do anfitrião Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) e os patrocinadores deste evento: Areas, Avolta, Mera, SSP America, ADELTE, Amadeus, Arconas, Allen & Co Caribbean Inc, Collins Aeroespacial, Exolum,ITAérea Aeronautical Business School, EC Solutions, Morpho, Naco, RG Media,SmithsDetection, TAV Technologies, ADB Safegate, Groupe ADP, ALSTEF Group, Beumer Group, Global Exchange, CIMC TIANDA, Ibordings.com, Inmaquip, Incomelec, Matec, Outsight, Sectus, SAAB, SITA, Thales, TrackiT, Ulma, Xovis.

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 96 membros que operam mais de 390 aeroportos em 46 países e territórios na região da América Latina e Caribe.

