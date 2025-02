Delta oferece R$ 170 mil a cada passageiro que estava a bordo do voo acidentado em Toronto Aérea informou que todos os 21 hospitalizados já receberam alta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 19h18 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h18 ) twitter

Aeronave Bombardier CRJ900 é retirada da pista de Toronto Pearson Air Plus News via Canadian Press

A Delta Air Lines informou que todas as 21 pessoas levadas ao hospital após o acidente de um de seus aviões em Toronto já receberam alta, enquanto autoridades do aeroporto trabalham para reabrir duas pistas.

Dois dos 21 passageiros feridos sofreram ferimentos críticos. Todas as 80 pessoas a bordo do voo 4819, sendo 76 passageiros e quatro tripulantes — sobreviveram ao acidente.

A empresa está oferecendo 30 mil dólares (cerca de 170 mil reais) aos passageiros que estavam no voo e ressalta que este gesto não afeta eventuais direitos dos clientes.

As causas do acidente ocorrido na última segunda-feira, quando a aeronave experimentou um pouso mal sucedido fazendo a aeronave Bombardier CRJ-900 virar de ponta-cabeça, continuam sob investigação pelo Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá e da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Na terça-feira, autoridades confirmaram que a caixa-preta da aeronave foi recuperada.

Os destroços foram removidos da pista, mas o aeroporto ainda está operando com capacidade reduzida e duas das cinco pistas permanecem fechadas, disse um funcionário do aeroporto Internacional Pearson de Toronto.

Não está claro quando essas pistas serão reabertas, e o aeroporto ainda está aconselhando os viajantes a verificar o status do voo antes de se dirigirem ao terminal.

