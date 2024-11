Demanda de passageiros atinge recorde para o mês de setembro Índice, medido em passageiro pagante por quilômetro aumentou 7,1% em setembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, segundo a IATA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 17h54 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h54 ) twitter

IATA: alta temporada de viagens deste ano terminou com recorde da demanda Inframerica

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados sobre a demanda global de passageiros de setembro de 2024, com os seguintes destaques:

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados sobre a demanda global de passageiros de setembro de 2024, com os seguintes destaques:

A demanda total , medida em passageiro pagante por quilômetro (RPKs) aumentou 7,1% em setembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, um recorde para o mês de setembro. A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), subiu 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de ocupação foi de 83,6% em setembro (aumento de 1,0 ponto percentual em relação a setembro de 2023).

A demanda internacional aumentou 9,2% em relação a setembro de 2023. A capacidade subiu 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação subiu para 83,8% (aumento de 0,1 ponto percentual em relação a setembro de 2023).

A demanda nacional aumentou 3,7% em comparação com setembro de 2023. A capacidade subiu 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação foi de 83,3% (aumento de 2,4 pontos percentuais em relação a setembro de 2023).

“A alta temporada de viagens deste ano terminou com recorde da demanda. Esta é uma boa notícia não apenas para os passageiros, mas também para a economia global. Cada voo gera mais empregos e comércio. Mas o sucesso das viagens aéreas também envolve desafios. Em breve, enfrentaremos uma crise de capacidade em algumas regiões que ameaça restringir esses benefícios econômicos e sociais. Os governos terão que escolher: perder para nações mais dinâmicas que valorizam a conectividade global ou estabelecer um consenso para o crescimento sustentável. As companhias aéreas estão fazendo investimentos significativos para atingir zero emissão líquida de carbono até 2050. Isso precisa ser acompanhado por uma visão política igualmente ativa, apoiada por ações, para garantir a capacidade de gerenciamento de aeroportos e do tráfego aéreo eficiente e suficiente para atender às necessidades de viajar dos cidadãos e das empresas”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros – detalhes por região

Todas as regiões apresentaram crescimento nos mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros em setembro de 2024 em comparação com setembro de 2023. A taxa de ocupação apresentou variação entre as regiões: a Europa relatou a maior taxa de ocupação, as taxas da Ásia e da África também melhoraram, mas as taxas da América do Norte, América Latina e do Oriente Médio sofreram quedas.

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico apresentaram aumento de 18,5% na demanda em setembro de 2024 versus setembro de 2023. A capacidade subiu 17,7% em relação a setembro de 2023 e a taxa de ocupação foi de 82,6% (aumento de 0,5 ponto percentual em relação a setembro de 2023).



As companhias aéreas da Europa apresentaram aumento de 7,6% na demanda em setembro de 2024 versus setembro de 2023. A capacidade subiu 7,4% em relação a setembro de 2023 e a taxa de ocupação foi de 85,9% (aumento de 0,2 ponto percentual em relação a setembro de 2023).

As companhias aéreas do Oriente Médio registraram aumento de 4,4% na demanda de setembro de 2024 em comparação a setembro de 2023.A capacidade subiu 4,6% e a taxa de ocupação foi de 81,4% (queda de 0,1 ponto percentual em relação a setembro de 2023).



As companhias aéreas da América do Norte apresentaram aumento de 0,5% na demanda de setembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. A capacidade subiu 1,9% e a taxa de ocupação foi de 84,4% (queda de 1,1 pontos percentuais em relação a setembro de 2023).

As companhias aéreas da América Latina registraram aumento de 12,4% na demanda de setembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. A capacidade subiu 13,9% e a taxa de ocupação foi de 84,3% (queda de 1,1 pontos percentuais em relação a setembro de 2023).



As companhias aéreas da África registraram aumento de 11,9% na demanda de setembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023 A capacidade subiu 6,6% e a taxa de ocupação foi de 76,0% (aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a setembro de 2023).



Mercados domésticos

Todos os principais mercados apresentaram aumento estável na demanda doméstica e todos, exceto o Japão, atingiram recordes no tráfego doméstico de setembro.

