IATA: demanda de passageiros aumentou 10,7% em maio Inframerica

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados sobre a demanda global de passageiros de maio de 2024, com os seguintes destaques:

A demanda total , medida em passageiro pagante por quilômetro (RPKs) aumentou 10,7% em comparação com maio de 2023. A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), subiu 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de ocupação foi de 83,4% em maio (aumento de 1,7 pontos percentuais em relação a maio de 2023), a maior já registrada no mês de maio.

A demanda internacional aumentou 14,6% em comparação com maio de 2023. A capacidade subiu 14,1% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação subiu para 82,8% (aumento de 0,3 ponto percentual em relação a maio de 2023).

A demanda doméstica aumentou 4,7% em comparação com maio de 2023; a capacidade subiu 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação foi de 84,5% (aumento de 3,8 pontos percentuais em relação a maio de 2023).

“A forte demanda por viagens continua, com as companhias aéreas registrando aumento de 10,7% nas viagens em maio de 2024 em relação a maio de 2023. As empresas aéreas tiveram 83,4% de seus assentos ocupados, um recorde para o mês. Com as vendas de passagens em maio subindo quase 6% devido ao início do verão no Hemisfério Norte, a tendência de crescimento não mostra sinais de recuo. As companhias aéreas estão fazendo tudo o que podem para garantir viagens tranquilas a todos os viajantes durante o período de pico do verão. Mas nossas expectativas em relação aos prestadores de serviços de navegação aérea (ANSPs) já estão sendo testadas. Com 5,2 milhões de minutos de atrasos no controle de tráfego aéreo acumulados na Europa antes mesmo do início da alta temporada, fica claro que esses profissionais da Europa têm muitos problemas a resolver. E os 32 mil atrasos de voos no fim de semana do Memorial Day em maio mostram que os desafios também persistem nos Estados Unidos. As empresas aéreas são responsáveis perante seus clientes, os ANSPs também devem ser. O desempenho deles é importante para as companhias aéreas, que são seus clientes, e para os milhões de viajantes. Todos nós precisamos que eles façam seu trabalho com eficiência”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros – detalhes por região

Todas as regiões apresentaram forte crescimento nos mercados internacionais de passageiros em maio de 2024 em comparação com maio de 2023. A taxa de ocupação aumentou em todas as regiões, exceto na América do Norte.

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico continuam com o melhor desempenho entre as regiões, apresentando aumento de 27,0% na demanda em maio de 2024 versus maio de 2023. A capacidade subiu 26,0% em relação a maio de 2023 e a taxa de ocupação atingiu 81,6% (aumento de 0,6 ponto percentual em relação a maio de 2023). Com esse desempenho, as companhias áreas da região representam a maior parcela do crescimento de todo o setor em maio, responsáveis por 42% do aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.

As companhias aéreas da Europa apresentaram aumento de 11,7% na demanda de maio de 2024 versus maio de 2023. A capacidade subiu 11,3% em relação a maio de 2023 e a taxa de ocupação foi de 84,7% (aumento de 0,3 ponto percentual em relação a maio de 2023).

As companhias aéreas do Oriente Médio registraram aumento de 9,7% na demanda de maio de 2024 em comparação com maio de 2023. A capacidade subiu 9,0% e a taxa de ocupação aumentou 0,5 ponto percentual, atingindo 80,7%, em relação a maio de 2023. As rotas asiáticas para o Oriente Médio são particularmente fortes e agora estão cerca de 32% acima do registrado em 2019. Outro destaque é a rota Europa-Oriente Médio, que registrou aumento de RPK entre abril e maio por dois anos consecutivos, revertendo o padrão histórico anterior de declínio nesses meses. Nos próximos meses, ficará mais claro até que ponto essas tendências podem estar relacionadas à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

As companhias aéreas da América do Norte apresentaram aumento de 8,1% na demanda de maio de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. A capacidade subiu 9,7% e a taxa de ocupação caiu para 84,0% (queda de 1,2 pontos percentuais em relação a maio de 2023).

As companhias aéreas da América Latina registraram aumento de 15,9% na demanda de maio de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. A capacidade subiu 14,3% em relação a maio de 2023. A taxa de ocupação atingiu 85,1% (aumento de 1,2 pontos percentuais em relação a maio de 2023), a maior entre as regiões.

As companhias aéreas da África registraram aumento de 14,1% na demanda de maio de 2024 em comparação com maio de 2023. A capacidade subiu 8,2% em relação a maio de 2023. A taxa de ocupação atingiu 72,3% (aumento de 3,7 pontos percentuais em relação a maio de 2023). Este foi o maior aumento na taxa de ocupação entre todas as regiões, embora seja a menor taxa de ocupação geral.

Mercados domésticos

A demanda doméstica aumentou em um ritmo estável em maio. A taxa de crescimento da China aumentou devido aos feriados após o Dia do Trabalho. No Japão, a demanda doméstica caiu 1,8%, possivelmente devido à baixa confiança das empresas e dos consumidores.









