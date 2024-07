Demanda por carga aérea aumenta 14,1% em junho contribuindo para o forte desempenho no primeiro semestre A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro, aumentou 8,8% em relação a junho de 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2024 - 17h01 (Atualizado em 30/07/2024 - 17h01 ) ‌



A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga de junho de 2024, que indicam crescimento anual forte e contínuo da demanda, que contribuiu para o desempenho excepcional no primeiro semestre do transporte aéreo de carga, com volumes ultrapassando os registros de 2023, 2022 e até mesmo os níveis recordes de 2021.

A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs*), aumentou 14,1% em relação aos níveis de junho de 2023 (15,6% nas operações internacionais). Este é o sétimo mês consecutivo de crescimento de dois dígitos da demanda em relação ao ano anterior.

A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 8,8% em relação a junho de 2023 (10,8% nas operações internacionais).

A demanda total do primeiro semestre aumentou 13,4% em relação ao primeiro semestre de 2023, 4,3% em comparação com o primeiro semestre de 2022 e 0,02% em comparação com o primeiro semestre de 2021.

“A demanda por carga aérea aumentou em junho. O forte crescimento em todas as regiões e principais rotas comerciais gerou um desempenho recorde de CTKs no primeiro semestre. As restrições no transporte marítimo e a expansão do setor de comércio eletrônico estão entre os principais fatores que levaram a esse crescimento. Além disso, o setor permaneceu imune aos desafios políticos e econômicos e às restrições da alfândega dos Estados Unidos às entregas de comércio eletrônico da China. Com os resultados sólidos da carga aérea, seu forte desempenho deve continuar no segundo semestre de 2024″, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Vários fatores devem ser destacados no ambiente operacional:

Em junho, o índice PMI de manufatura global indicou expansão (52,3), enquanto o PMI de novos pedidos de exportação registrou uma pequena contração, caindo para 49,3, abaixo do nível crítico de 50 pontos.

O comércio internacional global expandiu 0,1% em maio em relação ao mês anterior, enquanto a produção industrial não apresentou alteração.

A inflação apresentou variações entre as regiões em junho. Na União Europeia e no Japão, as taxas de inflação foram de 2,6% e 2,8%, respectivamente, praticamente iguais às taxas registradas no mês anterior, e nos Estados Unidos, a inflação caiu para 3,0%. Por outro lado, na China, a inflação ficou perto de zero (0,3%), resultado da fraca demanda doméstica em meio ao alto desemprego, crescimento lento da renda e à crise no setor imobiliário, situações que persistem desde 2023.

Desempenho por região em junho de 2024

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico relataram aumento de 17,0% na demanda por carga aérea em junho de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023 – o melhor entre as regiões. A demanda na rota comercial África-Ásia subiu 37,5% em relação a 2023, enquanto nas rotas comerciais Europa-Ásia, dentro da Ásia e Oriente Médio-Ásia, a demanda subiu 20,3%, 21.0% e 15.1%, respetivamente. A capacidade aumentou 10,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

As transportadoras da América do Norte apresentaram aumento de 9,5% na demanda por carga aérea em junho de 2024 versus junho de 2023 – o pior desempenho entre as regiões. A demanda na rota comercial América do Norte-Europa apresentou aumento de 6,7%, enquanto a rota comercial Ásia-América do Norte, a maior do mundo, cresceu 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, o maior aumento anual em cinco meses. A capacidade aumentou 6,0% em relação a junho de 2023.

As transportadoras da Europa registraram aumento de 16,1% na demanda por carga aérea em junho de 2024 em relação a junho de 2023. A demanda dentro do próprio mercado europeu aumentou 16,7% em comparação com junho de 2023, o sexto mês consecutivo de crescimento anual de dois dígitos. As rotas Europa–Oriente Médio e Europa–Ásia apresentou aumento de 30,2% e 20,3%, respectivamente. A capacidade aumentou 9,1% em relação ao ano anterior.

As transportadoras do Oriente Médio apresentaram aumento de 13,8% na demanda por carga aérea em junho de 2024 versus junho de 2023. Conforme já mencionado, a rota Oriente Médio-Europa teve um desempenho particularmente bom, com crescimento anual de 30,2%, bem acima da rota Oriente Médio-Ásia, com crescimento de 15,1% em relação a 2023. A capacidade aumentou 6,9% em relação ao mesmo período de 2023.

As transportadoras da América Latina registraram aumento de 13,1% na demanda por carga aérea em junho de 2024 versus junho de 2023. A capacidade aumentou 15,5% em relação ao ano anterior. A América Latina registrou o segundo maior aumento na taxa de crescimento da demanda internacional, com 17,2% em junho, que representa aumento de 6,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

As companhias aéreas da África apresentaram aumento de 11,8% na demanda por carga aérea em junho de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023. A demanda na rota África-Ásia aumentou 37,5% em comparação com junho de 2023, o melhor desempenho entre todas as rotas comerciais. Em junho, a capacidade subiu 23,8% em relação a junho de 2023.