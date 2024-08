Demanda por transporte aéreo de passageiros aumentou 8% em julho Taxa de ocupação foi de 86,0% em julho, aumento de 0,5 ponto percentual em relação a julho de 2023, diz IATA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 17h50 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

IATA: demanda global de passageiros de julho de 202 Inframerica

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados sobre a demanda global de passageiros de julho de 2024, com os seguintes destaques:

A demanda total , medida em passageiro pagante por quilômetro (RPKs) aumentou 8.0% em comparação a julho de 2023. A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), subiu 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de ocupação foi de 86,0% em julho (aumento de 0,5 ponto percentual em relação a julho de 2023). Não houve impacto negativo significativo na demanda devido ao apagão cibernético da CrowdStrike em 19 de julho.

, medida em passageiro pagante por quilômetro (RPKs) aumentou 8.0% em comparação a julho de 2023. A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), subiu 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de ocupação foi de 86,0% em julho (aumento de 0,5 ponto percentual em relação a julho de 2023). Não houve impacto negativo significativo na demanda devido ao apagão cibernético da CrowdStrike em 19 de julho. A demanda internacional aumentou 10,1% em relação a julho de 2023. A capacidade subiu 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação caiu para 85,9% (queda de 0,3 ponto percentual em relação a julho de 2023).

aumentou 10,1% em relação a julho de 2023. A capacidade subiu 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação caiu para 85,9% (queda de 0,3 ponto percentual em relação a julho de 2023). A demanda doméstica aumentou 4,8% em comparação a julho de 2023. A capacidade subiu 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado e a taxa de ocupação foi de 86,1% (aumento de 1,7 pontos percentuais em relação a julho de 2023).

“Julho foi outro mês positivo. Na verdade, a demanda de passageiros atingiu um recorde histórico para o setor e em todas as regiões, exceto na África, apesar da interrupção significativa causada pelo apagão cibernético da CrowdStrike”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

“O fim da alta temporada de verão no hemisfério norte nos mostra como as pessoas dependem da aviação. À medida que os passageiros mudam de turistas para viajantes de negócios, ficam claras as muitas funções da aviação: reunir famílias, permitir a exploração e impulsionar o comércio. As pessoas precisam e querem voar. E estão fazendo isso em grande número. As taxas de ocupação estão no limite máximo praticável. Mas os gargalos persistentes na cadeia de suprimentos são um desafio para o aumento da capacidade para atender à necessidade de viajar. Enquanto grande parte do mundo retorna das férias, os fabricantes e fornecedores devem resolver seus problemas relacionados à cadeia de suprimentos para que as viagens aéreas permaneçam acessíveis e viáveis a todos aqueles que dependem delas”, disse Walsh.

Mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros – detalhes por região

‌



Todas as regiões apresentaram forte crescimento nos mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros em julho de 2024 em comparação a julho de 2023, com sinais de que muitos mercados estão retornando às tendências de crescimento de longo prazo após a recuperação pós-pandemia.

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico continuam com forte crescimento, apresentando aumento de 19,1% na demanda em julho de 2024 versus julho de 2023. A capacidade subiu 20,3% em relação a julho de 2023 e a taxa de ocupação atingiu 83,8% (queda de 0,8 ponto percentual em relação a julho de 2023). A maioria das rotas da Ásia ainda não ultrapassou os níveis de 2019, com exceção da rota Ásia-Oriente Médio.

‌



As companhias aéreas da Europa apresentaram aumento de 8,3% na demanda de julho de 2024 versus julho de 2023. A capacidade subiu 8,1% em relação a julho de 2023 e a taxa de ocupação foi de 87,5% (aumento de 0,2 ponto percentual em relação a julho de 2023). Com relação às principais rotas internacionais, a rota Europa-Ásia apresentou o maior crescimento, mas ainda não superou os níveis de 2019.

As companhias aéreas do Oriente Médio registraram aumento de 5,8% na demanda de julho de 2024 em comparação a julho de 2023. A capacidade subiu 5,5% e a taxa de ocupação atingiu 84,1% (aumento de 0,3 ponto percentual em relação a julho de 2023).

‌



As companhias aéreas da América do Norte apresentaram aumento de 5,3% na demanda de julho de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. A capacidade subiu 6,3% e a taxa de ocupação atingiu 89,4% (queda de 0,8 ponto percentual em relação a julho de 2023), a maior entre as regiões.

As companhias aéreas da América Latina registraram aumento de 13,4% na demanda de julho de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. A capacidade subiu 15,7% em relação a julho de 2023. A taxa de ocupação atingiu 87,5% (queda de 1,7 pontos percentuais em relação a julho de 2023). Embora o furacão Beryl tenha tido um forte impacto em partes do Caribe, no Golfo do México e no sul dos Estados Unidos, esse evento não reduziu significativamente a demanda em toda a região.

As companhias aéreas da África registraram aumento de 7,4% na demanda de julho de 2024 em comparação a julho de 2023. A capacidade subiu 6,7% em relação a julho de 2023. A taxa de ocupação atingiu 74,3% (aumento de 0,5 ponto percentual em relação a julho de 2023).

Mercados domésticos

A demanda doméstica aumentou em julho, com crescimento sólido registrado em todos os principais mercados e atingindo máximas históricas , exceto na Índia. O Brasil mais uma vez apresentou o maior crescimento, enquanto o Japão e a Austrália se recuperaram do resultado negativo no mês anterior.