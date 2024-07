Departamento de Transportes dos EUA abre investigação sobre Delta por interrupções de voos Aérea luta para retomar o serviço normal cinco dias após apagão cibernético global Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 21h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 21h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Delta sob investigação após centenas de voos interrompidos após apagão cibernético global Lucas Batista

O Departamento de Transporte dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a Delta Airlines devido às recentes interrupções de voos.

A informação foi confirmada pelo secretário de Transportes, Pete Buttigieg em uma rede social.

“Todos os passageiros das companhias aéreas têm o direito de ser tratados de forma justa, e garantirei que esse direito seja respeitado”, disse Buttigieg.

A companhia aérea tenta retomar o serviço normal cinco dias após um apagão cibernético que afetou vários países por conta de um problema na empresa de segurança cibernética CrowdStrike.

Publicidade

A Delta cancelou mais de 400 voos na terça-feira de manhã, o maior número entre todas as grandes companhias aéreas, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, aponta reportagem da ABC News. A companhia aérea com o segundo maior número de cancelamentos na terça-feira cancelou apenas 55 voos, diz o FlightAware.

A interrupção do CrowdStrike na sexta-feira prejudicou serviços em companhias aéreas e empresas de vários segmentos em vários países

Publicidade

Milhares de voos foram cancelados por diversas companhias aéreas na sexta-feira, mas muitas empresas limitaram as interrupções nos dias seguintes.

Em uma declaração à ABC News na terça-feira, a Delta disse que está cooperando totalmente com a investigação.

Publicidade

“Continuamos totalmente focados em restaurar nossa operação após a atualização defeituosa do Windows do fornecedor de segurança cibernética CrowdStrike ter tornado os sistemas de Tecnologia da Informação (TI) em todo o mundo inoperantes. Em toda a nossa operação, as equipes da Delta estão trabalhando incansavelmente para cuidar e consertar os problemas dos clientes afetados por atrasos e cancelamentos, enquanto trabalhamos para restaurar o serviço confiável e pontual que eles esperam da Delta”, disse a empresa.

A interrupção, que afetou clientes da CrowdStrike que usam sistemas operacionais Windows, interrompeu um sistema crítico que garante que cada voo tenha uma tripulação completa, disse a empresa.

“Mais da metade dos sistemas de TI da Delta no mundo são baseados em Windows. O erro CrowdStrike exigiu que as equipes de TI da Delta reparassem e reinicializassem manualmente cada um dos sistemas afetados, com tempo adicional necessário para que os aplicativos sincronizassem e começassem a se comunicar entre si”, disse a empresa.