“Descubra Algo Real” no Complexo de Visitantes da NASA

Kennedy Space Center Visitor Complex: verdadeiro mundo do espaço (Divulgação NASA Kennedy Space Center)

Há muito para descobrir no Kennedy Space Center Visitor Complex nas suas próximas férias! Focados em experiências autênticas, exposições, artefatos e atividades, os visitantes poderão mergulhar no verdadeiro mundo do espaço. Ao longo de julho e agosto, uma série de eventos irá destacar o que de melhor o Complexo de Visitantes da NASA tem para oferecer. Além disso, até 30 de agosto, há uma promoção incrível: adultos podem entrar com preço de criança.

“Discover Something Real” é a nova campanha de marketing que celebra a história e a ciência espacial. De astronautas veteranos e objetos que voaram em missões espaciais a trajes espaciais cobertos de poeira lunar e experiências interativas que simulam voos espaciais, há muitas oportunidades para mergulhar no passado, presente e futuro da exploração espacial no Kennedy Space Center Visitor Complex, em Cabo Canaveral, a menos de 1h de carro de Orlando.

FÉRIAS ANIMADAS!

Astronauta brasileiro – Para as famílias que têm a Flórida como destino das férias de julho, anote aí está dica: entre os dias 18 e 23 terá brasileiro na agenda da semana do Complexo de Visitantes da NASA! Primeiro astronauta do Brasil a ir para a Estação Espacial Internacional (ISS), Marcos Pontes, será o convidado especial durante este período. O astronauta brasileiro participará do Astronaut Encounter com apresentação especial em português às 11h. Depois, às 15h15 o encontro ocorrerá em inglês. Marcos Pontes também estará disponível no Chat With An Astronaut, experiência mais intimista e com menu tipo degustação – bate e papo realizado em inglês, às 9h30 e 14h30 e requer taxa adicional e reserva. Por fim, os visitantes podem obter um autógrafo em vários momentos ao longo do dia na The Space Shop and Shuttle Express.

Moon Fest Weekend – Para comemorar o 55º aniversário do pouso da Apollo 11 na Lua, no fim de semana de 19 a 21 de julho, os visitantes aprenderão sobre o Programa Apollo e ouvirão as últimas notícias sobre as próximas missões Artemis e nosso retorno à Lua. Haverá atividades familiares no ônibus espacial Atlantis, apresentações no Apollo/Saturn V Center e muito mais. Tudo incluído no ingresso.

Aviation Weekend – De 2 a 4 de agosto, durante o fim de semana da aviação, celebre as jornadas extraordinárias de astronautas e pilotos, ouça suas impressionantes histórias sobre como chegaram aos céus e descubra como começaram em “Histórias da Cabine de Comando”. No andar térreo do ônibus espacial Atlantis, os visitantes poderão ir ao Atlantis Aviation Center para construir um avião e ver qual deles voa mais longe. Haverá também uma cabine fotográfica onde será possível tirar sua própria foto como piloto. Além disso, haverá uma festa de final de temporada com DJ Steve e sua cabine movida a energia solar.

Kennedy Under the Stars – No dia 31 de agosto, o incrível evento noturno exclusivo retornar combinando atrações favoritas com uma festa de luz galáctica. As cores do cosmos ganharão vida através de uma série de experiências de luz projetadas para oferecer uma nova perspectiva do Complexo.

É recomendada a verificação da programação diária na chegada ao complexo para ficar por dentro dos horários dos encontros com astronautas. Também é possível checar o Calendário de Eventos para ver quem é o Astronauta do Dia na data da visita além de tudo que está rolando no Complexo de Visitantes da NASA. Para obter mais informações do Kennedy Space Center Visitor Complex clique aqui. Siga o KSCVC nas redes sociais Instagram, X e Facebook.#DiscoverSomethingReal

Vá além da imaginação e vivencie o melhor da realidade no Kennedy Space Center Viistor Complex. Aproxime-se de artefatos espaciais reais, conheça um astronauta veterano da NASA, sinta o rugido de um lançamento de foguete ao vivo e muito mais. O ingresso inclui o Gateway: The Deep Space Launch Complex; All Systems Are Go!, uma emocionante experiência imersiva de entretenimento educativo com bonecos de última geração, luzes, sons e os amados personagens Peanuts no Universe Theater, patrocinado pela Northrop Grumman; Heroes & Legends, com o U.S. Astronaut Hall of Fame, apresentado pela Boeing; Space Shuttle Atlantis; Journey To Mars; filmes espaciais; o Rocket Garden; Planet Play e o Apollo/Saturn V Center. Em Cabo Canaveral, a apenas 45 minutos de carro de Orlando, o Complexo de Visitantes da NASA abre diariamente às 9h, com horários de fechamento que variam de acordo com a estação. O popular ingresso de 2 dias, que pode ser usado por até seis meses após a compra e custa em média menos de US$ 45 por dia, agora está disponível por US$ 89/adulto e US$ 79/criança. O tíquete para um único dia custa US$ 75/adulto e US$ 65/criança. Para obter mais informações visite o site oficial.

