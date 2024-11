Descubra as maneiras de ir para Ushuaia partindo de São Paulo Além do aéreo, o transporte terrestre também é alternativa para conhecer o “fim do mundo” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 19h32 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h32 ) twitter

Ushuaia: alternativas de viagem MAPA360

Conhecida como o “fim do mundo”, Ushuaia é um destino fascinante, renomado por suas geleiras impressionantes, passeios inesquecíveis, paisagens de tirar o fôlego e uma gastronomia impecável que encanta todos os paladares.

Além das diversas atrações, a cidade se destaca pela variedade de acomodações. Os visitantes podem escolher entre charmosos chalés, aconchegantes cabanas nas montanhas ou sofisticados hotéis 5 estrelas, garantindo conforto e estilo durante a estada. Para os brasileiros que sonham em explorar essa joia argentina, há três rotas para chegar a Ushuaia. Além do aéreo, o transporte terrestre também é uma opção de rota para chegar ao “fim do mundo”.

“A maioria, cerca de 90% do público, acaba vindo de transporte aéreo, no entanto, há aqueles mais aventureiros que gostam de dirigir e vêm para cá de carro, assim como eu, que a primeira vez que vim a Ushuaia fiz 10 mil km em 50 dias”, comenta Mario Barros, fundador da agência Brasileiros em Ushuaia, especializada em atender turistas brasileiros no destino.

Confira as dicas partindo de São Paulo (SP):

‌



AVIÃO

A maneira mais prática de viajar de São Paulo (SP) a Ushuaia é por via aérea. A Aerolíneas Argentinas oferece voos para o destino com conexão em Buenos Aires, para uma parada técnica. O trajeto total, contando com a conexão, leva, em média, 10 a 12 horas, dependendo do tempo de espera entre os voos. O principal aeroporto de partida é Guarulhos (GRU), que disponibiliza diferentes opções de dias e horários. Atualmente, há seis voos semanais de São Paulo para Ushuaia com conexão na capital argentina. Durante o inverno, o número de voos tende a aumentar devido à alta demanda e podem surgir rotas diretas para o destino.



‌



Na Argentina, as conexões para quem vem de São Paulo são via aeroportos de Buenos Aires (Jorge Newbery ou Internacional de Ezeiza) e de lá para o aeroporto de Ushuaia, chamado oficialmente como Aeroporto Internacional Malvinas Argentinas. É um aeroporto de pequeno porte que opera voos, principalmente, para cidades como Buenos Aires, Córdoba e El Calafate.

Os valores das passagens aéreas de São Paulo para Ushuaia podem variar dependendo da época do ano, da antecedência da compra e da companhia aérea. Em média, os preços podem ficar entre R$ 1.500 e R$ 3.000 para passagens de ida e volta.

‌



CARRO

Para os que buscam uma experiência aventureira e possuem mais tempo para aproveitar, viajar de carro é uma ótima opção. O trajeto de São Paulo até Ushuaia é longo, com aproximadamente 5.500 km, e pode levar cerca de três dias de viagem. O percurso passa por paisagens deslumbrantes, incluindo montanhas, lagos e florestas. É importante, antes de partir com destino ao “fim do mundo”, verificar as condições das estradas e a documentação necessária para cruzar fronteiras.



Durante o percurso até Ushuaia, há várias paradas que valem a pena. A primeira delas é Curitiba, no Paraná, uma excelente parada inicial para descansar e explorar pontos como o Jardim Botânico e o Parque Barigui. Em seguida, Florianópolis, em Santa Catarina, destaca-se por suas belas praias, tornando-se um ótimo lugar para relaxar e aproveitar a gastronomia local.



Ao chegar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é possível cruzar a fronteira para a Argentina e desfrutar das paisagens argentinas. Se tiver tempo, uma visita a Mendoza é altamente recomendada, pois se trata de uma região vinícola que oferece vistas deslumbrantes das montanhas dos Andes. Por fim, El Bolsón, na Argentina, é uma charmosa cidade conhecida pelo seu clima acolhedor e produtos artesanais. Outra parada recomendada e obrigatória é em Punta Delgada, para pegar a balsa com destino à Bahía Azul. De lá, são cerca de seis horas até Ushuaia.



Os custos de combustível para a viagem de São Paulo até Ushuaia ficam entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Esses valores não incluem aluguel de carro, pedágios ou outros gastos durante a viagem.

ÔNIBUS

Viajar de ônibus até Ushuaia leva aproximadamente o mesmo tempo que de carro, cerca de três dias. Essa opção é econômica e oferece a oportunidade de conhecer diversas cidades ao longo do trajeto. Empresas como a Crucero del Norte disponibilizam rotas que conectam São Paulo a Buenos Aires, permitindo que você aprecie as paisagens e a cultura de diferentes regiões.

Após chegar a Buenos Aires, é possível pegar outro ônibus para Ushuaia, completando a jornada até o “fim do mundo”. Essa alternativa não só reduz os custos de viagem, mas também proporciona uma experiência única, permitindo que você interaja com outros viajantes e aproveite cada parada ao longo do caminho.

As passagens de ônibus de São Paulo a Buenos Aires custa cerca de R$ 550. Da capital argentina até Ushuaia, é necessário pegar ônibus e balsa, um trajeto que leva cerca de 2 dias e 1 hora, com custo entre $200 e $320. Na cotação atual, de R$ 1.094,20 a R$ 1.750,72.

Ponto final: Ushuaia

Chegando no destino, para tornar a experiência ainda mais completa, é importante organizar o roteiro com atividades variadas e garantir roupas adequadas, mesmo no verão as temperaturas em Ushuaia ficam entre 5ºC e 10ºC.

“Para evitar muita bagagem e excesso de peso, para aqueles que optarem pelo transporte aéreo, uma opção com bom custo-benefício é o aluguel de roupas especiais no próprio destino. O custo da diária das roupas pode variar entre R$50 e R$200, por exemplo”, orienta Barros, da Brasileiros em Ushuaia. A maior empresa de turismo brasileira fora do Brasil oferece uma estrutura própria, incluindo um Centro de Atividades e suporte para organizar passeios incríveis em Ushuaia. Além dos diversos passeios oferecidos, a agência possui uma loja de aluguel de roupas, garantindo que o visitante esteja sempre preparado para as condições climáticas variadas da Patagônia. Seja para uma trilha na neve ou um dia de exploração na cidade.

Mais informações sobre a Brasileiros em Ushuaia pelo site Link.

Sobre a Brasileiros em Ushuaia

A Brasileiros em Ushuaia iniciou sua trajetória em 2010, quando Mario Barros e sua esposa Janaína decidiram passar suas férias em Ushuaia. Dois anos depois, optaram por retornar, mas dessa vez para permanecer. Hoje, a Brasileiros em Ushuaia emprega diretamente mais de 230 colaboradores, consolidando-se como a maior agência de turismo do mundo focada em brasileiros fora do Brasil. Atualmente, a empresa opera com duas agências em Ushuaia e outras duas em El Calafate, além de uma matriz no Brasil, oferecendo pacotes completos que incluem passeios, hospedagem, opções de voos, transfers, seguro-viagem e todo o suporte necessário, como lojas de aluguel de roupas e equipamentos de neve, proporcionando conveniência e conforto aos visitantes. Além das agências, a empresa possui um Centro Invernal em Ushuaia, conhecido como Park Austral, que funciona o ano todo. Em El Calafate, a Brasileiros em Ushuaia administra a Estância Tierras Patagônicas, uma fazenda que oferece diversas atividades para os turistas.

