Descubra as principais atrações turísticas do Chile e viaje com até 55% de desconto A companhia aérea SKY oferecerá até 55% de desconto em passagens que começam a partir de R$ 656 ida e volta, incluindo impostos, para voar entre o Brasil e Santiago de agosto a dezembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2024 - 15h54 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Skyline of Santiago de Chile with modern office buildings at financial district in Las Condes. Shutterstock

O intercâmbio entre Brasil e Chile tem se tornado cada vez mais importante. Segundo dados da EMBRATUR, a chegada de chilenos ao país bateu o recorde de 458,5 mil turistas no ano passado. Nesse contexto, a SKY Airline lançou sua campanha “SKY Sale” com promoções para que os brasileiros possam aproveitar uma viagem ao país vizinho, desfrutando da Temporada de Neve e de outras atrações chilenas.

“Chile possui paisagens incríveis que atraem milhares de turistas durante todo o ano, mas sem dúvida, setembro é um dos meses mais movimentados. Além de aproveitar o final da temporada de neve e outras atrações, os brasileiros podem desfrutar da alegria e do ambiente das festas tradicionais chilenas, onde é possível apreciar a danças nacionais, além de degustar a clássica gastronomia chilena”, explicou Jaime Fernandez, Gerente de Vendas da SKY. “Além disso, os turistas também podem curtir as praias próximas a Santiago e visitar as vinícolas mais populares do país”, acrescentou o executivo.

Com o lançamento desta campanha, a SKY Airline oferecerá até 55% de desconto em passagens que começam a partir de R$ 656 ida e volta, incluindo impostos, para voar entre o Brasil e Santiago de agosto a dezembro.

Vale destacar que, no segundo trimestre de 2024, a companhia aérea continuou crescendo no país, transportando mais de 139 mil passageiros no período, um aumento de 70% em comparação com os meses de abril, maio e junho de 2023.

‌



Descontos de até 55% com a SKY:

Durante esses dias, a companhia aérea estará oferecendo descontos de até 55% para voar para a capital chilena a partir das seis cidades em que opera no Brasil. Essas ofertas estarão disponíveis até quarta-feira, 28 de agosto. Abaixo, apresentamos os detalhes das ofertas e as datas de voo, dependendo de cada destino.

‌



Sobre a SKY AirlineA SKY é uma companhia aérea chilena de baixo custo com 22 anos de história. Está presente em 9 países das Américas, graças às operações nacionais e internacionais de suas filiais no Chile e no Peru, com as quais já transportou mais de 55 milhões de passageiros até hoje. A empresa possui uma frota de aviões Airbus A320 e A321. As aeronaves com tecnologia NEO da SKY permitem maior eficiência de combustível, reduzindo a intensidade das emissões da companhia.

Em 2024, foi reconhecida como a segunda frota mais nova da América do Sul pela CH-Aviation, plataforma de inteligência especializada na indústria aérea. Além disso, no mesmo ano, foi categorizada como a melhor companhia aérea low cost da América do Sul pela quarta vez pela Skytrax, organização que visa melhorar a qualidade da experiência de viagem dos passageiros. Em 2023, recebeu o prêmio nacional de satisfação do cliente no Chile, na categoria Companhias Aéreas.