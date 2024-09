Descubra por que o outono é a estação perfeita para viajar à Europa Com clima agradável e preços mais acessíveis, viajar ao continente europeu pode ser uma excelente opção para quem tira férias fora de época Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/09/2024 - 18h09 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h09 ) ‌



An empty wine field and trees and mountains against a cloudy blue sky in Tuscany, Italy Divulgação MAPA360

Com a chegada do outono, a Europa se transforma em um cenário perfeito para os viajantes, incluindo aqueles que querem tirar férias fora da temporada. Além das paisagens deslumbrantes, essa estação traz uma série de vantagens que fazem desta a época ideal para explorar o continente.

Considerada baixa temporada, o outono na Europa permite que os turistas aproveitem ao máximo suas viagens. Para Gonzalo Romero, diretor-geral da Air Europa, uma das principais companhias que ligam o Brasil ao continente europeu, esse é o momento ideal para viajar. “Para quem deseja conhecer mais sobre a cultura local, essa é uma oportunidade perfeita. No outono, é possível ter experiências mais tranquilas com conforto, menos turistas e custos mais baixos”, reforça.

Clima agradável

Durante o outono, as temperaturas na Europa são mais amenas, proporcionando passeios por destinos que, durante o verão, podem ser intensamente quentes ou lotados. As folhas que mudam de cor, tingindo os parques e as cidades com tons de vermelho, laranja e dourado, transformam a paisagem em um cenário ideal para caminhadas, piqueniques e até mesmo sessões de fotos. Destinos como a Toscana, na Itália, e a região vinícola de Bordeaux, na França, são fascinantes nesta época do ano.

‌



Menos turistas e experiências mais autênticas

Viajar para a Europa no outono significa evitar as multidões típicas da alta temporada. Com a diminuição do fluxo turístico, os viajantes podem explorar atrações icônicas, como a Torre Eiffel, o Coliseu ou os museus de Madrid, com mais tranquilidade. Além disso, o menor número de visitantes permite vivenciar a cultura local de forma mais autêntica e ativa, participando de festivais sazonais, visitando mercados tradicionais e se conectando mais facilmente com os moradores locais.

‌



Preços mais acessíveis

Uma das grandes vantagens de viajar para a Europa no outono são os preços mais acessíveis. Durante essa estação, a baixa demanda turística resulta em uma queda significativa nos custos de hospedagem e ingressos para atrações que tendem a ficar mais baratos, permitindo que os viajantes economizem sem abrir mão das experiências.

‌



Gastronomia de outono

O outono também é uma época em que a gastronomia europeia brilha. A temporada de colheitas traz uma abundância de produtos frescos. Isso se transforma em menus repletos de pratos sazonais, como sopas, castanhas assadas, cogumelos frescos e vinhos de novas safras. Regiões como o Vale do Douro, em Portugal, por exemplo, oferece experiências gastronômicas inesquecíveis, harmonizadas com a beleza da estação.

