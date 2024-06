Destroços de avião desaparecido são encontrados em Santa Catarina

Alto contraste

Destroços do avião localizados por equipes de resgate (Ricardo Alves/NDTV)

Equipes de resgate em solo encontraram no final desta madrugada os destroços do avião modelo Beech Aircraft Baron que desapareceu na noite de ontem quando sobrevoava a região de Joinvile, em Santa Catarina. A informação é da NDTV Record.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, duas mortes foram confirmadas, embora ainda não se tenha revelado o número total de pessoas a bordo.

A aeronave de matrícula PSBDW e fabricada em 1982 era um bimotor, estava registrada em nome da empresa Conserva de Estradas LTDA e decolou de Governador Valadares (MG), no período da tarde, rumo à Florianópolis. De acordo com as primeiras informações, o avião arremeteu após uma tentativa de pouso.

A queda ocorreu após uma arremetida próxima aos municípios de Itapoá e Garuva.

A situação técnica do modelo Baron era regular.

De acordo com a plataforma de monitoramento de voos RadarBox. o modelo Baron, de 5 lugares, além do piloto, teve sua última posição registrada às 20:44 em uma altitude de 472 metros.

